CronacaAffari Tuoi, Beatrice sfiora il colpo: accetta 75mila euro, ma nel suo pacco c’erano i 300mila
24 set 2025
MASSIMO MERLUZZI
Cronaca
Affari Tuoi, Beatrice sfiora il colpo: accetta 75mila euro, ma nel suo pacco c’erano i 300mila

Grandi ascolti su Rai 1. La podologa e pallavolista di Luni ha tenuto sulle spine il pubblico in sala e almeno 4 milioni di telespettatori

Beatrice accompagnata dal fidanzato Mirko ha tenuto con il fiato sospeso milioni di telespettatori collegati con la trasmissione

Luni, 24 settembre 2025 – Aveva tra le mani il tesoro ma se lo è lasciato sfuggire proprio all’ultimo colpo. Beatrice Bernucci, podologa e pallavolista di Luni, è stata la protagonista della trasmissione “Affari Tuoi“ in onda nel preserale di Rai 1 condotta da Stefano De Martino. La concorrente ha tenuto sulle spine il pubblico in sala e almeno 4 milioni di telespettatori a casa arrivando fino alle battute conclusive del gioco dei pacchi. Superando tutte le insidie, i cambi e disimpegnandosi tra colori rossi e blu, per poi trovarsi al bivio se accettare l’offerta di 75 mila euro proposta dal “Dottore“ (la voce che dialoga con il conduttore e decide le dinamiche del gioco) oppure tentare la sorte e raggiungere i 300 mila euro di premio finale.

Oltre a giocare la concorrente ha parlato della sua famiglia a Luni non nascondendo anche alcuni momenti di commozione. Regalando anche spunti di ironia in particolare sull’incontro con il suo compagno avvenuto qualche anno fa a Marina di Massa. Proprio il fidanzato Mirko, odontotecnico e istruttore di pugilato della provincia di Massa Carrara, l’ha incoraggiata nelle varie fasi del gioco e consolata quando è arrivata la sorpresa finale con l’apertura degli ultimi due pacchi rimasti in gara. Beatrice ha scelto di accettare la somma proposta dal Dottore ma nel suo pacco c’erano i 300 mila euro. Un sorriso a metà dunque anche se la partecipazione alla trasmissione le ha comunque consentito di portarsi a casa 75 mila euro in gettoni d’oro e divertirsi prima come ospite in rappresentanza della Liguria al tavolo dei “pacchisti“ poi come protagonista al fianco del presentatore Stefano De Martino. Tra i ringraziamenti finali oltre a quelli ai famigliari, con l’annuncio dei fiori d’arancio, anche alle compagne di squadra di pallavolo che si apprestano a affrontare una nuova stagione agonistica.

