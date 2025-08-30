“La bambina sorrideva, ma forse non ha capito di aver fatto vincere 100mila euro alla nonna”

Arezzo, 30 agosto 2025 – Una vicenda che ha emozionato Arezzo. La nonna che vince 100mila euro al Gratta e Vinci grazie al biglietto indicato dalla nipotina in una tabaccheria fa parlare la città. Accade in una tabaccheria storica, quella gestita in viale Petrarca da Anthony Brucato, titolare, insieme al fratello David, della storica tabaccheria.

“La bambina – dice Anthony Brucato – forse non ha capito del tutto che regalo ha fatto alla nonna. Sorrideva mentre la donna incredula guardava il biglietto, ma essendo piccola non ha forse compreso la portata della vincita e quanto sia stata fortunata”. La scena si svolge proprio davanti agli occhi del gestore. La nonna, che è una cliente piuttosto abituale della tabaccheria, entra come ha fatto altre volte insieme alla nipotina. E compra un Gratta e Vinci.

Non lo sceglie direttamente, ma chiede alla bambina di scegliere il tagliando. La bambina lo indica, la nonna lo compra e poi lo gratta. Lì per lì la donna resta incredula e chiede al gestore. Che conferma: la vincita è da 100mila euro.

“Quando lo abbiamo controllato, erano davvero 100mila euro. Gliel’ho detto subito: signora, non lo perda, è vero. Le ho spiegato cosa fare, i tempi, le procedure in banca. Ma lei era emozionata, quasi stordita, e continuava a non credere ai suoi occhi”.

Resta la gioia della famiglia e l’emozione di un quartiere per una bella favola.