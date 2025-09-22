Fluck, tenacia e autonomia. Corre e salta... a tre zampe

Protagonista della rubrica di oggi è un dolcissimo felino a cui, si può dire, non manchi davvero nulla. Anzi, la sua più bella qualità è quella di avere semmai, nella sua grinta, una marcia in più. Fluck infatti è un gatto adulto di taglia media e di razza europea comune che, da due mesi, si trova ospite del gattile di via del Monte, a San Venerio. Dopo essere stato ritrovato sul territorio solo e gravemente ferito alla zampa anteriore sinistra, una volta portato in struttura, si è resa necessaria, per lui, l’amputazione di quella sua zampina rimasta offesa. Ma questa sua mancanza, fin dall’inizio, è risaltata più agli occhi altrui che ai suoi: una menomazione che lo ha reso abile piuttosto che debilitato e disabile.

Sì, perché Fluck oggi è un gatto perfettamente autonomo e autosufficiente che – a detta dei volontari de L’Impronta, che di lui si sono presi cura fin dal primo giorno – delle prerogative della vita felina non si fa mancare proprio nulla. Fluck è in grado infatti di camminare, correre e saltare; elargire carezzevoli strusciatine alle caviglie, rotolarsi al sole e giocare. Pieno di vita e di energia, Fluck ha dimostrato di prediligere senza dubbio la compagnia più degli amici umani rispetto a quella dei suoi simili: se con i primi infatti ama intrattenersi per ricevere coccole e grattini in abbondanza, è dai secondi che si tiene alla larga talvolta soffiando. Insomma, l’unica cosa di cui Fluck, per ora, si trova sprovvisto è una fa-miglia – o un singolo aspirante proprietario – che sappia guardare ‘oltre’ per vedere un micio davvero unico e speciale.

Alma Martina Poggi