Poesia e arte nel borgo di Ponzano. Assegnato il premio ’Cesare Orsini’. Riconoscimenti anche ai pittori

Grande successo per il premio dedicato a Cesare Orsini a Ponzano superiore, arrivato alla 41ª edizione e che si è svolto domenica pomeriggio. Prima della cerimonia in piazza della Chiesa, è stata inaugurata l’opera, nell’ambito della rassegna “Muri parlanti”, realizzata da Paolo Pelosini, artista che ha lavorato per molti anni a New York e si è ispirato per la realizzazione alla poesia “Versicoli quasi ecologici” di Giorgio Caproni. In seguito si è tenuta la premiazione dei partecipanti al concorso Borgo in arte, 2ª edizione, che prevedeva di dipingere le cassette del gas collocate nel borgo. I partecipanti al concorso sono stati chiamati a ricevere il loro riconoscimento: Mattia Del Chiaro, un ragazzo di 21 anni che frequenta l’Accademia di Belle arti di Carrara, con un’opera dal titolo “Paesaggio con cielo rosso”; Samuele Di Capua, artista già noto nel borgo di Ponzano per aver partecipato alla prima edizione del concorso Borgo in arte, con un’opera dal titolo “Il passaggio dei pesci”; inoltre Valentina Scatizzi, una giovane studentessa di biologia, con la sua opera dal titolo “il respiro del fiore”; Giovanna Bartoli che ha una formazione che intreccia pittura, egittologia e nuove tecnologie digitali, che ha partecipato con l’opera dal titolo “Radicarsi”; Eugenio Lascialfari, illustratore ed artista di Roma, con l’opera “Giungla”; Giada Briganti, artista e fotografa con l’opera ”Fiori di un futuro contaminato”.

La giuria di questa edizione del premio Orsini si è ampliata includendo Davide Pugnana e Francesco Terzago oltre alle consuete giurate Donatella Zanello, Maria Milda Ferrari, Carla Cozzani, Paola Cossu e Maria Teresa Giannoni. Per la sezione adulti “Luigi Giannoni” i poeti vincitori sono Monica Schiaffini, che si è aggiudicata il primo premio con la lirica “Danza di sguardi”; la seconda lirica vincitrice è di Roberta Pisani “Tra i bianchi marmi...”; terza “Piccolo Borgo” di Sonia Vatteroni. Un premio speciale se l’è aggiudicato Matteo Novelli, che ha partecipato nella sezione ragazzi “Lucia Mazzoni” con la sua splendida poesia dal titolo “Esseri umani”. Le poesie segnalate, sempre nella sezione adulti, sono state: la lirica “Zefiro” di Valentina Scatizzi, la poesia di Jessica Polloni “Sogno nel vento” e infine la poesia di Franco Fiorini “La mia pace è una stanza chiusa”. A dare lettura delle liriche l’attore Alessandro Albertini e ad allietare con note musicali il duo Nicola&Silvia.