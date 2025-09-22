Sarzana piange la scomparsa di Graziano Bellotto

Sarzana (La Spezia), 22 settembre 2025 – Si è spento all’ospedale Sant’Andrea di Spezia dove era ricoverato da qualche settimana il sessantaseienne sarzanese Graziano Bellotto. Una figura conosciutissima in città anche per la forte passione per il mondo dell’hockey di cui è stato giovanissimo giocatore facendo parte del vivaio della storica Aps Sarzana.

Successivamente è stato anche allenatore delle formazioni giovanili dell’Hockey Sarzana e proprio nella sua gestione all’inizio degli anni Duemila il club rossonero si era aggiudicato a Follonica il primo importante titolo nazionale aprendo così una lunga serie di successi. Bellotto, ex dipendente dell’azienda sanitaria spezzina e per anni volontario della Pubblica Assistenza Misericordia & Olmo di Sarzana, era molto legato alla prima squadra hockeistica cittadina e per un breve periodo aveva anche seguito l’amico di sempre e tecnico Paolo De Rinaldis nella brillante e vincente parentesi all’Hockey Vercelli ricoprendo il ruolo di secondo allenatore.

Da qualche tempo Graziano Bellotto, classe 1959, si era allontanato dall’ambiente sportivo anche se continuava a vivere la città pur risiedendo ultimamente a Spezia. Aveva accusato un primo malore e per questo si era sottoposto alle cure del San Bartolomeo da dove era poi stato trasferito all’ospedale spezzino. Lascia due figli, il minore da tempo si è trasferito per lavoro fuori città, e tanti amici rimasti profondamente colpiti dall’aggravarsi della sua condizione di salute che lo ha portato a spegnersi l’altra mattina. I funerali non sono ancora stati fissati.

