Storie e memorie di antiche botteghe e mestieri scomparsi

Dopo il successo della mostra fotografica, oggi alle 16.30 in piazza 13 Dicembre a Montemarcello sarà presentato il libro “Ameglia storie e memorie. O’ Travagio”, autori Alice Lombardi e Simone Baldoni, con la direzione editoriale dell’assessore Marzia Ratti. La realizzazione del volume è stata promossa dal Comune di Ameglia, editore De Ferrari. Un’opera che nasce dopo la positiva esperienza della mostra fotografica , esposta nel 2022 in tutte le frazioni del territorio amegliese. Raccoglie scatti sapientemente restaurati e digitalizzati da Daniele Barraco, che ritraggono i mestieri, le attività lavorative e le antiche botteghe nell’Ameglia di fine 1800 e dei primi del 1900. Ogni fotografia è abbinata ad un racconto scritto dagli abitanti del paese, che hanno fatto dono di ricordi e memorie preziose legate al tema del lavoro, una narrazione al plurale che ha visto il coinvolgimento di più di 70 persone. "Questo progetto è l’omaggio alla nostra Comunità – spiegano gli autori –, che così attivamente ha voluto collaborare cercando nel cassetto dei ricordi più preziosi, mettendo a disposizione queste immagini cariche di significato e queste parole che risuonano come un tesoro da custodire". Il volume appare quindi come progetto a tutto tondo che ha coinvolto l’intera collettività, le loro famiglie, le tradizioni, i rivordi.Il libro “Ameglia storie e memorie. O’ Travagio” è al momento in vendita in tutte le associazioni e Proloco presenti sul territorio.