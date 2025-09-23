La battaglia per la colonia felina: "La legge tutela i gatti liberi ma sono stati lo stesso sfrattati"

Non c’è pace per la colonia felina del borgo di Montemarcello, di cui, nella mattina di mercoledì 17 settembre scorso, "gli operai del Comune, seguendo le disposizioni del comandante della polizia locale di Ameglia, hanno smantellato le strutture". È quanto si apprende dal post su facebook che Sabina Guglielmone, presidente del comitato ‘Quattro zampe in verde’ e referente delle colonie feline del comune di Ameglia, ha scritto sulla pagina social del comitato, a seguito di quanto avvenuto davanti ai suoi occhi poche ore prima.

Tuttora oggetto di indagini da parte della procura della Spezia, ha spiegato la stessa Guglielmone, è la colonia felina che 11 anni fa si è insediata in un terreno del borgo e di cui, da altrettanto tempo, ‘Quattro Zampe In Verde’ si occupa. Regolarmente censita dal Comune e dall’Asl, e costituita a oggi da 20 gatti (di cui 8 stanziali e 2 di appena tre mesi), nel febbraio scorso la colonia "era già stata spostata sul ciglio della strada provinciale che attraversa l’abitato di Montemarcello – dice Guglielmone – da parte del privato cittadino che ha comprato il terreno. A seguito poi della richiesta di trasferire la colonia da parte del proprietario dell’area, della polizia municipale e dell’amministrazione; sette mesi fa ho presentato un esposto alla procura della Spezia che ha delegato le indagini al servizio Cites dei carabinieri. La legge regionale 23/2000 – spiega ancora Guglielmone – riconosce infatti la legittimità delle colonie feline sia su suolo pubblico che privato, e in secondo luogo, essendoci di fatto già indagini in corso, la colonia felina non poteva essere toccata".

Un episodio dunque inaspettato per Guglielmone, quello di mercoledì: "Sono state portate via le casette e il punto mensa, io ho chiamato i carabinieri e sono arrivate subito 3 pattuglie: quella dei forestali di Varese Ligure, quella dei forestali di Sarzana, e anche la pattuglia dei carabinieri di Ameglia. Io sono stata presa a Sit (per rendere sommarie informazioni testimoniali, ndr.) e il tutto formerà parte integrante della pratica già al vaglio della procura della Spezia." Senza più alcun riparo né luogo sicuro dove consumare il cibo, al momento, la popolazione felina di Montemarcello si trova ancora lì, in quello che, undici anni fa, ha deputato a suo habitat naturale e ‘Quattro zampe in verde’ non rinuncia a prendersene cura.

Lo spostamento della colonia felina è avvenuto in forza di una delibera di giunta, ha precisato Nicolas Cervia, assessore all’Ambiente di Ameglia: "La delibera risale a circa un mese fa ed è stata emanata con il previo parere favorevole della dottoressa Teneggi (dirigente della struttura complessa di Sanità animale di Asl5). Il Comune ha poi individuato, sempre con il benestare di Teneggi, un’area pubblica adiacente al terreno privato in cui si era insediata la colonia felina che, quindi, lì dovrà essere spostata".

Alma Martina Poggi