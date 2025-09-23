I nodi del plesso scolastico “Poggi”. Tecnici convocati in commissione

Si svolgerà questo giovedì, con prima convocazione fissata alle ore 8 e seconda convocazione alle 15, la riunione congiunta tra la commissione Assetto per il territorio e Servizi alla persona che ha o scopo di fare il punto sulla situazione attuale del plesso scolastico Poggi Carducci e sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti, o in corso, in tutti gli altri plessi scolastici comunali.

Invitati a prendere parte all’assemblea, per fornire informazioni e aggiornamenti utili sullo stato del nuovo plesso scolastico Poggi Carducci, aperto all’utilizzo da parte di studenti e insegnanti nel settembre 2024, ma finito spesso sotto accusa per via di alcuni ritardi, come quello riscontrato nella consegna della palestra, e altre criticità, come il funzionamento singhiozzante dell’impianto di riscaldamento dovuto all’acquisto e all’installazione di un trasformatore sovrastimato o, più recentemente, per le carenze documentali in materia di normativa antincendio, anche l’ingegnere Giampaolo Pilloni, direttore dei lavori e il responsabile unico del progetto, l’architetto Teodora Buzzanca.

La richiesta di partecipare è stata inoltre estesa, oltre che a tutti i membri delle due commissioni presiedute rispettivamente dai capigruppo di Forza Italia, Francesco Sergiampietri, e di Cristina Ponzanelli sindaco, Clelia Devoto, anche al dirigenti dell’istituto comprensivo Ilaria Alpi – Isa 13, Saverio Bagnariol e a Giovanna Allegretti, presidente del consiglio d’istituto. Un’occasione utile per conoscere se e in che modo le criticità riscontrate durante il primo anno scolastico del neonato edificio possono finalmente dirsi superate e anche per conoscere quali saranno i prossimi step dei lavori che dovrebbero portare anche alla demolizione del plesso Carducci, che da progetto dovrebbe divenire la nuova sede del Coc, la centrale operativa comunale.