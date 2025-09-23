Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Sarzana

CronacaI nodi del plesso scolastico “Poggi”. Tecnici convocati in commissione
23 set 2025
ELENA SACCHELLI
Cronaca
I nodi del plesso scolastico “Poggi”. Tecnici convocati in commissione

Seduta congiunta per analizzare le criticità ancora presenti a un anno dall’apertura del nuovo edificio

Un sopralluogo di amministratori comunali al cantiere della nuova scuola Poggi, aperta ormai un anno fa (foto di archivio)

Si svolgerà questo giovedì, con prima convocazione fissata alle ore 8 e seconda convocazione alle 15, la riunione congiunta tra la commissione Assetto per il territorio e Servizi alla persona che ha o scopo di fare il punto sulla situazione attuale del plesso scolastico Poggi Carducci e sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti, o in corso, in tutti gli altri plessi scolastici comunali.

Invitati a prendere parte all’assemblea, per fornire informazioni e aggiornamenti utili sullo stato del nuovo plesso scolastico Poggi Carducci, aperto all’utilizzo da parte di studenti e insegnanti nel settembre 2024, ma finito spesso sotto accusa per via di alcuni ritardi, come quello riscontrato nella consegna della palestra, e altre criticità, come il funzionamento singhiozzante dell’impianto di riscaldamento dovuto all’acquisto e all’installazione di un trasformatore sovrastimato o, più recentemente, per le carenze documentali in materia di normativa antincendio, anche l’ingegnere Giampaolo Pilloni, direttore dei lavori e il responsabile unico del progetto, l’architetto Teodora Buzzanca.

La richiesta di partecipare è stata inoltre estesa, oltre che a tutti i membri delle due commissioni presiedute rispettivamente dai capigruppo di Forza Italia, Francesco Sergiampietri, e di Cristina Ponzanelli sindaco, Clelia Devoto, anche al dirigenti dell’istituto comprensivo Ilaria Alpi – Isa 13, Saverio Bagnariol e a Giovanna Allegretti, presidente del consiglio d’istituto. Un’occasione utile per conoscere se e in che modo le criticità riscontrate durante il primo anno scolastico del neonato edificio possono finalmente dirsi superate e anche per conoscere quali saranno i prossimi step dei lavori che dovrebbero portare anche alla demolizione del plesso Carducci, che da progetto dovrebbe divenire la nuova sede del Coc, la centrale operativa comunale.

