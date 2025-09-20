Una giornata tra arte e poesia. Premio Orsini e ’Muri parlanti’. Ponzano Superiore in vetrina

Lo scultore internazionale Paolo Pelosini dona un’opera a Ponzano Superiore, la presentazione domani alle 17. Una domenica di eventi nel borgo ponzanese, l’illustrazione dell’opera sarà la prima tappa artistica della giornata, a cui seguirà la premiazione del concorso di poesia dedicato a Cesare Orsini, giunto alla quarantunesima edizione, e la premiazione degli artisti che hanno partecipato a Borgo in arte, la seconda edizione della kermesse durante la quale sono state dipinte le cassette del gas del paese.

Ma non finisce qui: l’opera donata da Pelosini, che è già stata installata nel borgo di Ponzano, a sua volta si inserisce nella rassegna "Muri parlanti" che ha fatto del cuore storico ponzanese una tela dipinta dove i muri non sono più muri ma tele su cui dipingere. Insomma la patente di "Borgo in arte" il paese di Ponzano superiore se la sta proprio guadagnando a pieno titolo perché non c’è angolo, persino appunto le cassette del gas, che non sia dipinto o reinterpretato anche dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Carrara che sono stati più volte coinvolti nel progetto.

"Muri parlanti – spiega Marzia Bertolla, referente del comitato folkloristico di Ponzano superiore – è stato creato all’interno del premio nazionale di poesia intitolato a Cesare Orsini, dandogli nuova linfa. Ogni anno abbiamo dato un tema agli artisti, che non ha a che fare con le poesie, ma attinente al momento storico. Passate edizioni sono state dedicate alla violenza sulle donne e all’inclusione, mentre quest’anno il tema è quello ecologico, le opere lanciano un urlo di vendetta contro l’inquinamento. L’artista Pelosini segue molto questo problema, le sue opere sono rivolte a lanciare un appello contro la degradazione dell’ambiente naturale e sono eseguite con materiale di recupero. Per Ponzano ha realizzato un pesce, che è l’elemento trainante, il soggetto giusto per esprimere la sopraffazione dell’uomo anche sui mari".

L’artista Pelosini, che si è innamorato del borgo di Ponzano superiore, ha voluto fare questo omaggio, che sarà accompagnato da una poesia di Giorgio Caproni "Versicoli quasi ecologici", e che il paese festeggerà domani. A seguire la cerimonia di Borgo in arte e la premiazione del premio di poesia con la lettura delle opere vincitrici da parte dell’attore e regista Alessandro Albertini e accompagnamento musicale da parte di Nicola e Silvia Duet. La manifestazione è organizzata dal Comune di Santo Stefano Magra, dall’assessorato alla Cultura e biblioteca, da Borgo in arte e dal comitato folkloristico di Ponzano Superiore.

Cristina Guala