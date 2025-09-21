Causa a Entrate e Comune. Imu sull’impianto rifiuti. Acam ottiene il rimborso

La Corte di giustizia tributaria della Spezia ha dato ragione ad Acam: il Comune di Vezzano dovrà restituire 288 mila euro, cifra a cui si aggiungono gli interessi di legge per un importo totale che supera i 320 mila euro, da versare in quattro rate, mentre lo Stato ne dovrà rimborsare 166 mila. A coinvolgere l’Agenzia delle Entrate e il Comune di Vezzano è stata la presentazione di una richiesta di rimborso dell’Imu, per una cifra consistente, a favore di Acam; Imu relativa alle annualità 2011-2013 e 2014.

La società Acam, ora incorporata in Iren spa, era proprietaria di un immobile situato a Piano di Vezzano I, destinato al trattamento dei rifiuti. Il classamento in D/7 dell’immobile, che comprende fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale, è stata oggetto di una lunga vertenza che ha visto contrapposte la società proprietaria dell’immobile che nel 2012 aveva dichiarato il classamento nella categoria E9 ovvero quello degli immobili destinati a scopi di utilità pubblica, per questo esente da Imu e l’Agenzia delle entrate, con esiti alterni.

Nella determina all’albo pretorio del Comune di Vezzano è specificato che il primo avviso di accertamento catastale dell’immobile in classificazione D7, emesso dall’Agenzia delle Entrate nel 2013, era stato impugnato da Acam spa, e il ricorso era stato accolto con sentenza di annullamento dell’avviso di classamento per difetto di motivazione e la conferma della classificazione in E. La stessa Agenzia delle Entrate aveva provveduto ad annullare in autotutela l’atto e aveva emesso un nuovo provvedimento di classamento in D7. Nella procedura a quel punto venivano coinvolti anche gli atti emessi dal Comune: l’avviso di accertamento Ici per l’anno 2012 e il diniego di rimborso per gli anni 2011-2013 e 2014. Ma la Corte ha espresso la sentenza, Acam ha diritto al recupero, e ha ritenuto prescritta la richiesta per le annualità 2009-2010 (entrambe pagate a marzo del 2010) per decorso del termine di cinque anni dal pagamento- Per le altre annualità il conteggio della quota a carico del Comune è di un totale complessivo di 323.620,84 euro che pagherà in quattro rate da 80.905,21 euro. Lo Stato liquiderà invece 166mila euro oltre gli interessi che saranno calcolati.

Cristina Guala