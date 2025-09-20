Stasera notte bianca di fine estate. Domani torna il Propaganda Market

Un fine settimana ricco di appuntamenti per festeggiare e chiudere in grande stile una stagione estiva caratterizzata da tante presenze e vitalità. Si svolgerà infatti questa sera, coinvolgendo diversi punti della città con musica dal vivo e dj-set, la Notte Bianca di fine estate, programmata per lo scorso sabato e rimandata per maltempo. Confermati gli ospiti di punta: Ricky Le Roi si esibirà prima al Gran Caffe e poi al Nob di piazza Matteotti, mentre Dino Neri con un live dj set in vinile animerà piazza Calandrini con la sua postazione al Bar Massimo. Tanti i bar della città coinvolti, come il Taffy’s, dove si alterneranno Luciano Torri e Federico F, il Garibaldi 2.0 con dj Bibog e Le Piccole Delizie dove andrà in onda fino a tarda notte il live set On The Road Again. "Nonostante il maltempo della scorsa settimana siamo felici di essere riusciti a confermare questa serata di festa e di gioia, con la presenza degli ospiti previsti in origine, che sancirà la fine di una bella stagione – spiega l’assessore al commercio Luca Ponzanelli –. Una serata all’insegna della buona musica in cui anche le attività commerciali saranno aperte per lo sbarazzo di fine estate".

Ma non è tutto. Domani dalle 10 alle 20 all’Ex Lola di piazza Matteotti si svolgerà la seconda edizione del Propaganda Market, il format ideato da Eva Nari e Alessandra Botto che tra musica, stand di artigianato, second hand, vintage e hand made e food-truck, che aveva già avuto un ottimo riscontro lo scorso marzo. Ad attendere il pubblico, questa volta, un’edizione allargata. Saranno infatti ben quaranta gli espositori coinvolti, cui si uniranno le live painting di Brucio, Ec island e Luca Marchini e gli artisti che proporranno dj set e musica dal vivo per tutta la giornata. Tra loro il collettivo 303, Federico F, gli Oflog e Radiopanorama. Una giornata all’insegna dell’allegria e della convivialità in cui saranno coinvolte anche attività locali, come Ottone Primo che proporrà un brunch e il bar Nob, oltre ai Food Truck presenti in piazza Matteotti. Una commistione tra musica, arte e cultura pensata per attrarre un target preciso chiuderà quindi l’estate sarzanese nel migliore dei modi.

Elena Sacchelli