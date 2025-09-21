Ristrutturare e arredare la casa. Espositori e incontri con esperti per una nuova cultura dell’abitare

Si conclude oggi la tre giorni di eventi organizzati da Confartigianato. Piazza Matteotti e piazza Luni, collegate da un corridoio blu, ospitano infatti, da venerdì, la rassegna “La casa in piazza”. La manifestazione è un’occasione per riunire i professionisti e per far toccare con mano ai cittadini le novità nei diversi settori, dalla costruzione alle rifiniture, relazionandosi direttamente con le 20 imprese locali presenti, per ricevere i consigli degli esperti.

Il mercato immobiliare della Liguria registra un aumento del 7% nella compravendita di case nel 2025, secondo il report di Scenari Immobiliari, con circa 1.750 transazioni nella provincia della Spezia. Quella della casa è una cultura da diffondere a partire dalle piazze di Sarzana, sottolinea Confartigianato, perché non è solo qualcosa che si vive ma che si deve costruire attraverso un percorso articolato. Per questo motivo, sono presenti i professionisti per aiutare ad affrontare le peculiarità della ristrutturazione, e avere una casa che può essere vissuta nel modo corretto.

Gli appuntamenti della “Casa in piazza” riuniscono architetti, geometri e ingegneri. La rassegna è ricca di eventi è ha offerto tra l’altro l’incontro su come vendere casa con la TikToker Sara Savino. La giornata di sabato si è conclusa con uno spettacolo di luci e musica dal vivo. Un percorso guidato per esplorare il palazzo comunale è previsto invece questa mattina, con altri seminari nel pomeriggio e intrattenimento per i più piccoli. Partecipano alla manifestazione anche gli studenti dell’Istituto Cardarelli, degli indirizzi di Architettura e ambiente e di Design. Nel porticato del palazzo comunale sono esposti modellini 3d in pvc realizzati a partire da fotografie, rilievi della cattedrale della Spezia, riproduzioni in scala di abitazioni e progetti di arredo. Le tre giornate della ’Casa in piazza’ rappresentano quindi un’opportunità di crescita e un’occasione per tutti per confrontarsi sulla cultura della casa.

G.S.