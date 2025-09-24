Appello delle monache: “Aiutateci a restaurare l’Eremo di Lecceto”. E lanciano la raccolta fondi

Siena, 24 settembre 2025 – “Restaura lo scrigno, custodisci il tesoro! Aiutaci a custodire il tesoro comune della presenza agostiniana a Lecceto”. È così che inizia l’appello lanciato dalle monache agli amici che frequentano Lecceto e a tutta la cittadinanza senese per poter mettere in sicurezza l’ala est dell’Eremo, bisognosa di un importante intervento di consolidamento strutturale per contrastarne il dissesto. “Siamo già state beneficate dalla Fondazione Mps – rileva la Priora della comunità di Lecceto, madre Sara Maria Cozzolongo – che ci ha ammesso al bando ’Let’s Art! 2025’ per uno stralcio del progetto complessivo; tale stralcio riguarda il consolidamento della facciata est dell’Eremo sulla quale insiste, all’interno, nell’ambiente del refettorio monastico, un affresco delle Nozze di Cana di autore senese del secolo XVII, già evidentemente lesionato. Tuttavia le dimensioni di tutto il progetto richiedono la partecipazione di tanti”.

Dalla Fondazione un contributo di 25mila euro a fronte del reperimento di un’uguale quota da parte del vincitore del bando. Una cifra importante che comunque non basterà per coprire le spese dell’intero intervento. Da qui l’appello: “Desideriamo rivolgere ai cittadini di Siena – prosegue la Priora – innanzitutto l’invito a venirci a conoscere, a essere ospiti della nostra preghiera, a innamorarsi di questo luogo che appartiene a loro in quanto patrimonio senese e, in seconda battuta, anche l’invito a contribuire, insieme a noi, alla sua salvaguardia”. E ricorda che cosa rappresenta l’Eremo di Lecceto per il territorio. Il ’Giardino di Siena’: così è nominato Lecceto in alcuni documenti antichi. Luogo di ristoro del corpo e dell’anima, con il suo bosco selvaggio e soprattutto con i suoi due chiostri abitati da una secolare presenza orante, prima i Frati dell’Ordine di Sant’Agostino, oggi le Monache Agostiniane. “Circondato da vegetazione spontanea e un folto bosco – osserva la Priora – Lecceto rievoca il giardino della creazione. Ma Lecceto rievoca pure il giardino della risurrezione. Qui, la grazia della fede, scoperta o ritrovata, ridesta la vita di tante persone alla sua autentica umanità; la cura della preghiera ristora la fatica, conforta il pianto, illumina il discernimento. Lecceto è tutto questo: lo confermano le tante storie di cui siamo dirette testimoni!”. L’Eremo oggi come ieri esercita un’attrazione per tanti senesi e non, che lo conoscono o che lo scoprono per caso. La Comunità monastica da più di 50 anni, con l’aiuto della città e della Diocesi di Siena, come pure di tanti benefattori, custodisce questo bene prezioso per valore storico, artistico, ma soprattutto spirituale. “E’ un compito gravoso per una comunità di 11 Sorelle, ma vissuto con dedizione e con fiducia nell’aiuto che fino a qui non ci è mai mancato”, rileva Madre Sara Maria. Alla fine degli anni Sessanta, l’antico Eremo di Lecceto versava in un grave stato di desolazione. “La stampa cittadina – scriveva allora monsignor Bruno Ancilli – si occupò a lungo di quello scandalo pubblico con piccanti polemiche e aspre critiche”. È in questo contesto che le Monache Agostiniane del Monastero di Santa Maria degli Angeli, già residenti al Santuccio e poi in via delle Sperandie, accolsero la proposta di ridar vita all’antico Eremo. Da allora iniziò un’importante opera di restauro di questo tesoro architettonico resa possibile dalla vendita del monastero di via delle Sperandie e grazie al contributo di tanti benefattori, soprattutto del Monte dei Paschi di Siena prima e, a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, della sua Fondazione. L’ultimo dei più importati lavori è stata la ristrutturazione della Torre quattrocentesca all’inizio del 2000. Ma ancora una volta l’Eremo di Lecceto ha bisogno del contributo di tutti. Per dare aiuto, bonifico sul Cc intestato a: Monastero delle Suore Agostiniane di S. Maria degli Angeli, Banco Popolare IT83U0503414200000000000599. Causale: Restaura lo scrigno.