Giovane ucciso e fatto a pezzi, fermato 33enne amico della vittima: svolta nelle indagini

Spoleto, 25 settembre 2025 – Ulteriore svolta nelle indagini per la morte di Bala Sagor, il 21enne aiuto cuoco del Bangladesh, scomparso a Spoleto il 18 settembre e trovato cadavere lunedì sera. La Procura della Repubblica di Spoleto ha disposto il fermo di Shuryn Dmytro, 33 anni, ex collega e amico della vittima.

All'uomo, di nazionalità ucraina, già indagato a piede libero nei giorni scorsi, vengono contestati i reati di omicidio, soppressione o distruzione di cadavere e occultamento. La decisione, rende noto il procuratore capo di Spoleto, Claudio Cicchella, è stata presa "dopo aver raccolto gravi indizi in merito al coinvolgimento dell'indagato nell'omicidio e nel successivo deprezzamento del cadavere".

Decisive al riguardo "sono state le informazioni fornite da conoscenti della vittima e dai vicini dell'indagato". "Riscontri univoci" sottolinea ancora la Procura, sono emersi "dall'esame dei filmati estrapolati dagli impianti di videosorveglianza presenti lungo le vie cittadine e nelle abitazioni private ubicate nei pressi del luogo in cui è stata rinvenuta la salma e la bicicletta in uso alla vittima". Le indagini proseguono per individuare le altre parti del corpo della vittima.

Bala Sagor è stato ucciso e fatto a pezzi, i suoi resti sono stati poi abbandonati in un sacco tra i giardini pubblici ed i binari della ferrovia nella zona del quartiere Casette. Già da martedì gli inquirenti avevano messo sotto sequestro l’abitazione del 33enne ucraino che si trova in via Conti a circa 500 metri dal ritrovamento del cadavere. La sua abitazione, compresa la cantina, era stata sottoposta ad una serie di rilevamenti da parte degli inquirenti che ora cercano l’arma del delitto e le parti mancanti del cadavere. Si cerca il luogo in cui il giovane possa essere stato ucciso e poi sezionato, prima di essere abbandonato dentro un sacco gettato in un fosso. I resti sono stati trovati grazie ad alcuni residenti.

Già da martedì è stata sospesa a Spoleto la raccolta dei rifiuti in tutta la zona del ritrovamento del corpo e nella giornata di ieri i militari, in collaborazione con gli operatori del servizio di raccolta rifiuti, stanno ispezionando tutti i cassonetti, i sacchi ed i raccoglitori della differenziata.

Ma come sono arrivati gli inquirenti al collega di lavoro di Bala Sagor, 21 anni, arrivato a Spoleto due anni fa, conosciuto da tutti come Obi? Alcuni amici del giovane aiuto cuoco scomparso da giovedì scorso avrebbero riferito agli inquirenti che i due si sarebbero dovuti incontrare proprio giovedì mattina. Ipotesi che potrebbe essere confermata dalle immagini delle videocamere del sistema di sorveglianza. Il 33enne fermato nella serata di martedì è stato interrogato dal Procuratore Capo Claudio Cicchella, ma alla presenza del suo avvocato Maria Donatella Aiello si era avvalso della facoltà di non rispondere. Al 33enne è stata sequestrata anche l’auto, una Lancia Y, ed il telefono cellulare da cui si potrebbe verificare se i due avessero veramente un appuntamento.