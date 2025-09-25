Un libro sulla storia del festival e due serate al Tenda, il ritorno di Arezzo Wave

Arezzo, 25 settembre 2025 – Aspettando i 40 anni di Arezzo Wave (1987–2026), arriva “ Arezzo Wave Station – La Storia di Arezzo Wave, Volume 1: Il Primo Millennio 1987–1999”, il libro firmato da Mauro Valenti, ideatore e fondatore del festival che ha cambiato la musica italiana. Un'edizione che raccoglie storie, fotografie, documenti originali e interviste inedite: molto più di una cronaca, un vero e proprio ritratto culturale e sociale dell'Italia e dell'Europa a cavallo tra anni '80 e '90. Il volume sarà presentato come ospite d'onore al Festival Arezzo Wave 2025, il 3 e 4 ottobre, in due incontri pomeridiani con artisti storici, ospiti speciali e due artisti internazionali, Donbasgrl e Darcy Rose. Sarà il vero headliner del festival, un'occasione per celebrare la memoria e allo stesso tempo guardare al futuro. «Questo libro è il nostro grazie – racconta Mauro Valenti – a chi ha creduto in un'idea folle e l'ha trasformata in un sogno collettivo. È la testimonianza di un tempo in cui tutto sembrava possibile». Arezzo Wave 2025 si svolgerà il 3 e 4 ottobre al Teatro Tenda di Arezzo, con la finale del concorso nazionale che vedrà esibirsi i finalisti provenienti dalle selezioni regionali.

L'evento culminerà nella premiazione del vincitore il 4 ottobre. Si parte il 3 ottobre alle 15,30 alla Casa della musica nel palazzo di Fraternita in piazza Grande con l'incontro con l'artista Darcy Rose, alle 16,30 talk e presentazione del libro arriva “Arezzo Wave Station ”. La sera alle 20,30 al teatro Tenda si esibiranno i 9 finalisti nazionali di Arezzo Wave Contest 2025. Sul palco The Millers dalla Toscana, Pianura (Emilia Romagna), The Rootworkers dalla Marcge, Sketch dall'Abruzzo, Etio dal Lazio, Aura & Marilyn dalla Campania, Gama dalla Basilicata, I'm in dal Friuli e Falegnameria Marri dall'Umbria. Alle 23,30 spazio a Darcy Rose 16enne inglese che unisce estetica anime e testi intensi dark pop, presenterà ad Arezzo in data unica l'album di debutto.