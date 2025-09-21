Incidente lungo via Empolese, paura per un motociclista a San Casciano

San Casciano, 21 settembre 2025 – Chi si è trovato a passare lungo la via Empolese e ha visto la moto divisa in due a fianco del guard rail ha pensato subito a un grave incidente. È successo poco prima delle 20:00 di domenica 21 settembre in località San Giovanni in Sugana, tra il Talente e Cerbaia. L’uomo alla guida della motocicletta 500 stava scendendo in direzione Cerbaia, quando probabilmente per una malformazione sul manto stradale, ha perso l’equilibrio sbattendo con la moto contro il guard rail e sbalzando con il corpo sulla carreggiata opposta, dove per fortuna in quel momento non stava transitando nessuno.

L’uomo ha avuto la prontezza di rialzarsi e costatato che aveva solo delle abrasioni, ha chiamato degli amici che abitano poco distante. Visto la posizione particolarmente pericolosa, è stato richiesto tramite il 112 l'invio di una pattuglia. Così sono stati i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Scandicci a mettere in sicurezza gli uomini e rallentare il traffico.

Per il conducente della moto è stato fatto intervenire anche un’ambulanza della Misericordia di San Casciano Val di Pesa con i volontari soccorritori, che hanno in seguito accompagnato al pronto soccorso l’uomo che seppur cosciente e dolorante, aveva bisogno di essere medicato. Nessuna altro veicolo è stato coinvolto nel sinistro.