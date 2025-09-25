San Lorenzo, spaccata alla pasticceria Sieni: ladri messi in fuga dai passanti

Firenze, 25 settembre 2025 - Nuova spaccata nella notte tra martedì e mercoledì alla storica pasticceria Sieni, in via dell’Ariento nel cuore di San Lorenzo. I ladri hanno cercato di forzare la porta del locale, mandando in frantumi il vetro d’ingresso, ma non sono riusciti a entrare. Molto probabilmente i malviventi sono stati disturbati da alcuni passanti che hanno messo in fuga i malviventi.

Il tentativo di furto è durato pochi istanti, ma ha lasciato i segni evidenti sulla saracinesca e sull’ingresso del negozio, costringendo i titolari a una nuova spesa per la riparazione. Non è la prima volta che la pasticceria Sieni, punto di riferimento per i fiorentini e per i turisti nel quartiere di San Lorenzo, finisce nel mirino dei ladri.

L'episodio è stato denunciato ai carabinieri.