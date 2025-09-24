Multe, altri 500 morosi. Partono le ingiunzioni: "Buco" da 330mila euro

Piano piano, mese dopo mese, il Comune prosegue nella sua opera certosina di recupero di una parte del "tesoretto" di cui fisiologicamente soffrono le casse dell’ente. Si tratta delle centinaia di multe non pagate dagli automobilisti "pizzicati" sia dalla polizia municipale per aver commesso violazioni al codice della strada sia dai tre autovelox presenti sul territorio comunale – quello tra l’Aurelia e via Spirito Santo e i due sulla provinciale Vallecchia, tutti sospesi dallo scorso giugno in attesa di chiarimenti normativi – per aver superato i limiti di velocità. La nuova raffica di ingiunzioni partite in questi giorni riguardano il mese di dicembre 2020 per un totale di 501 atti e un importo complessivo da recuperare pari a 331.363 euro.

Come già avvenuto nelle puntate precedenti, le sanzioni in questione non sono state pagate nei termini di legge né gli interessati hanno presentato memorie difensive, ricorsi o opposizioni alle autorità competenti. Di conseguenza per il Comune si è reso necessario procedere con il recupero in modo coattivo delle somme reclamate. Entrando nei dettagli del procedimento, 269 verbali sono legati a violazioni al codice della strada, per un importo pari a 244.524 euro, mentre i restanti 232 atti riguardano i proventi dalle sanzioni degli autovelox, per un importo pari a 86.839 euro. La lista dei verbali è molto lunga, ma come sempre ci sono casi di automoblisti sanzionati più volte, specie per aver superato il limite dei 50 all’ora sull’Aurelia o dei 60 all’ora sulla provinciale Vallecchia (a volte la violazione è stata commessa dalla stessa persona lungo entrambe le arterie), mentre per quanto riguarda gli importi mai versati il ventaglio è molto ampio e spazia da multe davvero irrisorie (circa 20 euro) fino a vere e proprie "stangate" da oltre 1.000 euro. Eventualità, quest’ultima, che è toccata a coloro che hanno "sforato" i limiti di velocità di parecchi chilometri, soprattutto in orario notturno, quando le tabelle delle sanzioni subiscono una maggiorazione. Altri casi di recidività riguardano pure chi ha parcheggiato dove la sosta era vietata o creando intralcio (ad esempio sul marciapiede). Per tutti gli interessati, infine, resta la possibilità di rateizzare l’importo da versare per mettersi in pari.

Daniele Masseglia