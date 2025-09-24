Addio a Lino Tarabella. Decano dei volontari della Misericordia

Era stato tra i fondatori della Misericordia di Tonfano e del gruppo volontari della confraternita di piazza Villeparisis. Una presenza quotidiana, quella di Lino Tarabella (nella foto), che col tempo era diventata una certezza. Purtroppo una rapida malattia se l’è portato via in pochi mesi all’età di 78 anni. Un vuoto enorme per l’associazione visti gli oltre 50 anni di volontariato. "Passava ogni giorno, anche solo per un caffè – ricorda la governatrice Caterina Acci – ma anche per guidare, cambiare la toppa a una porta, sistemare il garage o qualsiasi altro servizio. Fu grazie a Lino se l’associazione, iniziale ’costola’ della Misericordia di Pietrasanta, cominciò a siglare le convenzioni. La sua scomparsa è una perdita incalcolabile sul piano umano e professionale: non sarà più come prima. Ci stringiamo intorno ai familiari". Lino inoltre lavorò nel campo dell’edilizia e all’ex polleria in via Versilia gestita con il compianto Vittorio Ricci, anche lui storico volontario della Misericordia: i funerali di Tarabella, che lascia la moglie Anna (sorella di Ricci) e i figli Alessio e Matteo, ex dipendenti e attuali volontari dell’associazione, si terranno oggi alle 15 nella chiesa di Sant’Antonio a Tonfano.

d.m.