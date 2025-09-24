Posto in segreteria a Massarosa

SEGRETERIA DEL SINDACO A MASSAROSA

Avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 90 del d.lgs n. 267/2000, di un addetto alla segreteria del sindaco (area degli istruttori) presso l’ufficio di staff del sindaco. Scadenza 03/10/25

FUNZIONARI E ISTRUTTORI

Asmel (Comuni di Camaiore e Stazzema). Selezione pubblica per la formazione e aggiornamento di 37 elenchi di idonei afferenti all’area funzionari, istruttori e operatori esperti per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato presso gli enti locali Asmel aderenti all’iniziativa attuali e futuri. Scadenza 30/09/25. https://tinyurl.com/vx3p8y2b

BANDO ICARE PER IMPIEGATO AMMINISTRATIVO, PROROGA TERMINI

Selezione ad evidenza pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per le eventuali assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato pieno e/o parziale nel profilo di impiegato amministrativo, livello IV del CCNL Assofarm. Richiediamo la pubblicazione nella sezione non a pagamento. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è stato posticipato al 10.10.2025 alle 16 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalita’ di partecipazione, nonche’ il fac- simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet di ICare Srl all’indirizzo: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1201383&NodoSel=145 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane di I Care Srl: (tel. 0584-3811500) tutti i giorni, escluso il sabato, dalle 9 alle 12 Ufficio Risorse Umane