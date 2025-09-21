Europa, ultima fermata

Agnese Pini
Europa, ultima fermata
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
TerremotoTragico frontaleScomparsaFiorentinaSagre ToscanaSondaggio elezioni Toscana
Acquista il giornale
CronacaDimenticare l’estate: Toscana, l’allerta gialla che fa entrare l’autunno. Temporali e temperature giù
21 set 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Dimenticare l’estate: Toscana, l’allerta gialla che fa entrare l’autunno. Temporali e temperature giù

Dimenticare l’estate: Toscana, l’allerta gialla che fa entrare l’autunno. Temporali e temperature giù

Arriva quello che potrebbe essere il break decisivo tra la stagione del caldo e dei bagni in mare e quella delle foglie secche. Attenzione alla possibile pioggia forte. L’avviso riguarda l’intera regione

Dimenticare l’estate: Toscana, l’allerta gialla che fa entrare l’autunno. Temporali e temperature giù
Per approfondire:

Firenze, 21 settembre 2025 – Ultimi momenti di sole in una domenica 21 settembre calda, perfetta per una giornata in spiaggia o un pranzo in terrazza. Da lunedì 22 settembre dovrebbe arrivare l’autunno, con un’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico. Possibile pioggia forte, colpi di vento ma soprattutto temperature che caleranno sensibilmente con il passare dei giorni. L’estate insomma sembrerà già un ricordo, a meno di un ritorno del caldo in ottobre, durante quella che viene indicata come la tradizionale “ottobrata”. Un’allerta gialla la cui evoluzione verrà costantemente monitorata dalla Protezione Civile

wef
Scatta un'allerta gialla che interesserà l'intera Toscana per la giornata di lunedì 22 settembre

Le previsioni del Lamma parlano, per lunedì 22, di tempo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, più probabili in mattinata sulla costa e sulle zone adiacenti, in trasferimento nel corso del pomeriggio al resto della regione”. 

Al mattino dunque le prime piogge, a partire dalla costa apuana e giù fino a quella pisana e livornese. Nel pomeriggio il maltempo interesserà anche l’interno. 

Ma cosa accadrà nella giornata di martedì? Ci saranno residue piogge tra la nottata e la mattinata, poi nel pomeriggio assisteremo ad ampie schiarite. Ma le temperature scenderanno in maniera sensibile. Le massime non supereranno i 26 gradi, con un calo dunque di almeno sette gradi. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata