Dimenticare l’estate: Toscana, l’allerta gialla che fa entrare l’autunno. Temporali e temperature giù

Firenze, 21 settembre 2025 – Ultimi momenti di sole in una domenica 21 settembre calda, perfetta per una giornata in spiaggia o un pranzo in terrazza. Da lunedì 22 settembre dovrebbe arrivare l’autunno, con un’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico. Possibile pioggia forte, colpi di vento ma soprattutto temperature che caleranno sensibilmente con il passare dei giorni. L’estate insomma sembrerà già un ricordo, a meno di un ritorno del caldo in ottobre, durante quella che viene indicata come la tradizionale “ottobrata”. Un’allerta gialla la cui evoluzione verrà costantemente monitorata dalla Protezione Civile.
Le previsioni del Lamma parlano, per lunedì 22, di tempo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, più probabili in mattinata sulla costa e sulle zone adiacenti, in trasferimento nel corso del pomeriggio al resto della regione”.
Al mattino dunque le prime piogge, a partire dalla costa apuana e giù fino a quella pisana e livornese. Nel pomeriggio il maltempo interesserà anche l’interno.
Ma cosa accadrà nella giornata di martedì? Ci saranno residue piogge tra la nottata e la mattinata, poi nel pomeriggio assisteremo ad ampie schiarite. Ma le temperature scenderanno in maniera sensibile. Le massime non supereranno i 26 gradi, con un calo dunque di almeno sette gradi.