Nubifragio su Prato e Montemurlo, strade allagate e sottopassi chiusi

Prato, 22 settembre 2025 – Numeri impressionanti: la pioggia che subito dopo pranzo si è abbattuta su Prato e provincia ha fatto registrare 44 millimetri a Gamberame (Vaiano), 34 a Prato, 29 a Montemurlo. Se si pensa che un millimetro di pioggia equivale a un litro d’acqua per ogni metro quadrato di terreno, l’immagine fa sensazione. I disagi non hanno tardato ad arrivare.
A Prato chiusi i sottopassi di viale Nam-Dinh in entrambe le direzioni, quello di Pratilia in direzione Pistoia, quello ferroviario viale dell'Unione Europea in direzione di Montemurlo, quello pedonale di Chiesanuova. Chiuso anche il sottopasso di via Ciulli.
Diverse squadre del volontariato in collaborazione con la polizia municipale sono entrate in azione, tante le chiamate ai vigili del fuoco. A Oste di Montemurlo ha anche grandinato.
Numerose le strade allagate; alcune aree sono completamente bloccate soprattutto nelle vicinanze dei sottopassi e delle rotonde per accedere ai sottopassi.
Segnalata una situazione di pericolo in via Peschiera per un cavo elettrico tranciato in strada. Stanno intervenendo i vigili del fuoco.
Allagamenti in via dei Tini, via Bologna (intorno al civico 326 a Santa Lucia), via Pasubio, via delle Case Nuove, via Roma all'altezza del civico 269.
Segnalato il Ficarello all'altezza di via di Sant'Ippolito in laminazione. Segnalata presenza importante di acqua sulla sede stradale anche in centro, viale Piave e via del Ceppo Vecchio.