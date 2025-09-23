Muore dopo undici giorni di lotta. Addio a Sylvia, volontaria per sempre

Quinto, 23 settembre 2025 – Il filo della speranza era esilissimo e ieri si è spezzato tragicamente. Sylvia Trallori, la ragazza vittima dell’incidente avvenuto lo scorso 11 settembre davanti alla sede della Misericordia di Quinto, in via Gramsci all’altezza del civico 560, non ce l’ha fatta ed è morta ieri pomeriggio. Avrebbe compiuto 29 anni il prossimo 10 ottobre. La notizia si è abbattuta come un macigno sui tanti che avevano sperato che potesse riprendersi e avevano pregato per lei aggrappandosi alla pur tenue possibilità di un miracolo.

Alcuni amici avevano pubblicato anche messaggi di incoraggiamento sulla sua pagina Facebook. Le condizioni della giovane però erano apparse subito disperate per le lesioni riportate nell’incidente. La ragazza, figlia del Governatore della Misericordia di Quinto, Stefano Trallori, era stata investita, in tarda serata, dopo avere concluso il turno di prenotte proprio alla Misericordia di Quinto dove operava come volontaria. A guidare l’utilitaria che l’aveva presa in pieno un giovane di 19 anni. Stando alla ricostruzione operata dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Signa, giunti sul posto poco prima di mezzanotte, la ragazza, che era appena uscita dalla sede della Confraternita, era stata colpita violentemente dall’auto in transito facendo un volo di diversi metri prima di ricadere sull’asfalto.

Un impatto devastante, con conseguenze sembrate subito gravissime come già apparso ai primi soccorritori subito intervenuti. Trasportata al Pronto soccorso di Careggi in codice rosso e in pericolo di vita da un mezzo medicalizzato della Misericordia di Sesto la ragazza era stata immediatamente trasferita in sala operatoria dove i medici avevano effettuato un lungo intervento per cercare di arginare la situazione. La prognosi era però riservata.

Nel frattempo i carabinieri, sentendo anche alcuni testimoni, sarebbero riusciti a chiarire la dinamica dell’incidente. Il giovanissimo conducente dell’auto, in comprensibile stato di choc, era stato anche sottoposto agli esami tossicologici di prassi in questi casi i cui esiti non sono stati resi noti. Intanto ieri, dopo la tragica conferma della scomparsa della giovane, in tanti si sono stretti attorno alla famiglia, molto conosciuta a Sesto, al papà, alla mamma e al fratello cercando di alleviare un dolore enorme.

Dolore incomprensibile anche per chi ha fede ben sintetizzato nel messaggio inviato ai parrocchiani dal pievano della Pieve di San Martino don Daniele Bani con la comunicazione che Sylvia ora è “nell’amore che tutto abbraccia … anche quello che non si capisce”. Al momento non si conosce la data dell’ultimo saluto a Sylvia che dovrebbe essere comunque celebrato nella Pieve di San Martino.