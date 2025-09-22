Lite per una gatta contesa. Volano schiaffi e denunce tra due volontarie

Pietrasanta, 23 settembre 2025 – Saranno le eventuali indagini, grazie anche alle telecamere, a dire chi ha ragione. A contendersela, la ragione, sono due “gattare”. Ognuna accusa l’altra di averla aggredita, con entrambe che annunciano l’intenzione di sporgere querela dai carabinieri. Il movimentato episodio è avvenuto domenica a Montiscendi, dove ha sede la colonia felina 102 della “Colonia cristiana”, e a scaldare gli animi è il parto di una gatta che un tempo era ospite della colonia ma che è stata poi adottata da un’anziana del posto. Domenica l’anziana ha contattato una collaboratrice della rete felina di “Nati liberi”, associazione che da sempre pratica la sterilizzazione come contrasto al randagismo. E qui entrano in scena i due copioni. Dina Lazzerini, presidente della “Colonia”, accusa l’altra volontaria di aver “prelevato una gatta della colonia per portarla dal veterinario e farla sterilizzare”, e di essere stata aggredita quando è intervenuta per riprendersela. L’altra donna sostiene invece che la gatta è da tempo con l’anziana e che è stata la Lazzerini, per opporsi alla sterilizzazione, a picchiarla.

“Abbiamo sorpreso una donna mentre stava catturando una nostra gatta – scrivono Lazzerini e il vicepresidente Emanuela Battella – ma invece di restituirla ha fatto scappare la gatta e ha aggredito Dina costringendola a ricorrere al pronto soccorso, dove le hanno diagnosticato trauma cranico e varie tumefazioni. Durante la colluttazione si è presentata una seconda persona che si è dichiarata appartenente a ‘Nati Liberi’: le abbiamo detto che la gatta è affetta da giardia e che la sterilizzazione avrebbe potuto ucciderla. Per fortuna l’abbiamo ritrovata e messa in salvo”.

Immediata la replica della rete felina di “Nati liberi”: “Lazzerini ha travisato i fatti. Abbiamo risposto alla richiesta di aiuto e fornito le gabbie-trappola a una ragazza che si è impegnata a catturare, per sterilizzarli, alcuni gatti vaganti facendosi carico delle spese veterinarie. Ci chiediamo come ha fatto Lazzerini ad accumulare circa 70 gatti e in quali condizioni li detiene: molti le sfuggono per partorire altrove o accasarsi da qualche anima buona che apre la porta della propria casa. Perché Lazzerini invece di favorire le adozioni reclama i gatti come oggetti rubati? Chiediamo alle autorità competenti di verificare la corretta gestione della colonia, dove a norma di legge i gatti dovrebbero essere tutti sterilizzati”.

Daniele Masseglia