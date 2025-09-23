I pericoli della raccolta funghi, l’Asl mette in guardia sulle specie più insidiose. Quali sono e come riconoscerle

Firenze, 23 settembre 2025 – Con l’arrivo dell’autunno e anche grazie alle recenti piogge, la stagione 2025 della raccolta dei funghi è entrata nel vivo. Non tutti quelli che si avventurano per i boschi conoscono però questo mondo, tant’è che alcuni si affidano a strumenti come le app che stanno guadagnando una certa popolarità, ma che non sono sempre affidabili.

Nel 2024, l’Ispettorato micologico dell’Asl Toscana centro ha confermato 22 casi di intossicazione da funghi, con episodi tra febbraio e ottobre, ma un picco registrato proprio a settembre. Nella maggior parte delle situazioni, i funghi erano stati raccolti direttamente dalle persone coinvolte e consumati in abitazioni private.

La specie fungina più frequentemente individuata come responsabile dei sintomi è stata l’Omphalotus olearius, detto “fungo dell’olivo”, per la sua diffusione soprattutto sul legno in decomposizione di questo albero. Questa specie, infatti, si confonde facilmente con il commestibile finferlo, poiché entrambi presentano un colore giallo-arancio vivace e una forma che può apparire concava, specialmente quando giovane. Per evitare la confusione e i conseguenti rischi per la salute, è fondamentale conoscere le differenze tra i due. L’aspetto principale è l’habitat in cui nascono: l’Omphalotus è un fungo che cresce su legno, ceppaie o radici, al contrario del finferlo, che si trova nel terreno. È inoltre importante fare attenzione alle caratteristiche fisiche, infatti l’Omphalotus è più grande e presenta delle lamelle fitte e il finferlo delle pliche. Infine, si distinguono per l’odore: il finferlo ha un odore gradevole e fruttato, mentre l'Omphalotus ha un odore fungino più forte.

Un’altra specie che spesso viene raccolta pensando si tratti di altro è l’Entoloma sinatum, anche conosciuto con il nome comune “fungo nebbioso”. Si tratta di un esemplare con le lamelle che vanno dal giallastro al grigio che è spesso confuso per il suo aspetto con funghi consumati in Toscana, come il Clitocybe nebularis o più raramente con i prugnoli primaverili o i porcini, quando è piccolo e chiuso. Anche se i casi in Toscana sono limitati, i cercatori di funghi devono prestare attenzione anche all’Agaricus xanthodermus, una specie velenosa appartenente al genere del prataiolo comune (Agaricus campestris). La somiglianza fisica e l'ingiallimento al contatto rendono difficile distinguerli, ma il fungo tossico si riconosce dal fondo del gambo che diventa giallo vivo al tatto e dall'odore sgradevole che emana se riscaldato.

Per garantire la sicurezza dei cittadini, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Toscana centro ricorda che anche quest’anno sono attivi gli sportelli micologici, un servizio gratuito dove i funghi raccolti possono essere portati per un’identificazione sicura prima del consumo. I micologi forniscono, inoltre, consigli utili sulla corretta conservazione e preparazione. Infatti, se la maggior parte dei casi di intossicazioni è attribuibile al consumo di funghi tossici, un'altra causa comune è rappresentata dal consumo di funghi eduli mal conservati.

“I funghi sono un tesoro dei nostri territori – sottolinea la dott.ssa Guendalina Allodi, direttrice dell’Unità funzionale Produzioni primarie vegetali e raccolta dei prodotti selvatici - ma è fondamentale raccoglierli in sicurezza. Ogni anno si registrano casi di intossicazioni, spesso causate da superficialità o scarsa conoscenza. Invitiamo tutti ad agire con senso di responsabilità e a rivolgersi ai nostri sportelli micologici gratuiti per ogni dubbio. Nessun metodo empirico popolare o tecnologico può sostituire il giudizio di un micologo. È inoltre fondamentale chiarire di non confidare nelle numerose app per il riconoscimento dei funghi spontanei, spesso inaffidabili nonostante la loro crescente popolarità tra i cercatori di funghi. L’unica strategia sicura è dunque far controllare i funghi ai nostri sportelli prima del consumo.”

“L’attività degli sportelli micologici rappresenta un presidio fondamentale per garantire la sicurezza alimentare in caso di raccolta funghi – spiega il dottor Giovanni Nardone, alla guida del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Toscana centro – La fondamentale attenzione verso la sicurezza legata al consumo dei funghi, non deve però, farci dimenticare un altro importante aspetto: quello delle buone regole che tutti i cercatori di funghi devono conoscere. È quindi fondamentale adottare le necessarie precauzioni consultando il bollettino meteo prima di uscire, scegliendo percorsi adatti alle proprie capacità fisiche ed evitando di inoltrarsi nei boschi da soli, dotarsi di abbigliamento e calzature adeguate e portando sempre con sé strumenti che consentano un rapido rintracciamento in caso di smarrimento. La raccolta deve, inoltre, svolgersi nel pieno rispetto della natura, salvaguardando l’ambiente”.