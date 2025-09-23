Arezzo, 23 settembre 2025 – Sapore di sali e tabacchi, il terzo volume della collana Centoventi presentato ai Direttori delle BCC toscane .

Per celebrare i 120 anni di vita la Banca di Anghiari e Stia, nata come Cassa Rurale di Anghiari il 13 agosto 1905, sta realizzando una pubblicazione di pregio che racconta il territorio attraverso i volti e le storie delle persone che qui hanno deciso di fare impresa.

L'ambizioso progetto editoriale è giunto al terzo di cinque volumi, grazie alle foto di Giovanni Santi, i testi di Andrea Merendelli, la grafica e impaginazione Andrea Valbonetti e la disponibilità di una cinquantina di aziende clienti e socie della Banca.