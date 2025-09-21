Europa, ultima fermata

Agnese Pini
Europa, ultima fermata
Pistoia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
TerremotoTragico frontaleScomparsaFiorentinaSagre ToscanaSondaggio elezioni Toscana
Acquista il giornale
CronacaUn altro incidente nei boschi: fungaiolo precipita in una zona impervia. Salvataggio difficile, è grave
21 set 2025
REDAZIONE PISTOIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pistoia
  3. Cronaca
  4. Un altro incidente nei boschi: fungaiolo precipita in una zona impervia. Salvataggio difficile, è grave

Un altro incidente nei boschi: fungaiolo precipita in una zona impervia. Salvataggio difficile, è grave

L’uomo è caduto lungo un pendio: i soccorritori costretti a raggiungerlo a piedi portando a spalla tutta l’attrezzatura necessaria

I vigili del fuoco impegnati nel salvataggio

I vigili del fuoco impegnati nel salvataggio

Per approfondire:

Pistoia, 21 settembre 2025 – Un altro fungaiolo ferito gravemente dopo un incidente nei boschi. L’uomo è precipitato lungo un pendio molto ripido nei boschi di Posola, nel comune di Sambuca Pistoiese, ed ha riportato una frattura esposta alla gamba.

Approfondisci:

Recuperato fungaiolo, il monito della Prefettura: “Non andate da soli”

Recuperato fungaiolo, il monito della Prefettura: “Non andate da soli”

A rendere complicato il salvataggio è stata la zona in cui l’uomo è caduto. I soccorritori, impossibilitati a utilizzare i mezzi di soccorso, si sono dovuti muovere a piedi, trasportando a spalla tutto il materiale necessario per il recupero. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della sede centrale, il personale sanitario del 118 e un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (Sast). Una volta raggiunto il ferito, i soccorritori lo hanno immobilizzato su una barella e trasportato in una zona più sicura, dove è stato possibile stabilizzarlo prima del trasferimento a valle.

Da lì, il paziente è stato portato su un'ambulanza diretta al pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo di Pistoia. Le operazioni di recupero sono durate diverse ore e hanno richiesto uno sforzo coordinato tra i vari enti coinvolti, evidenziando ancora una volta le difficoltà degli interventi in ambiente boschivo e montano, soprattutto in aree non servite da strade percorribili.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata