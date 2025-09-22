Frase antisemita sui cartelloni elettorali. La condanna del Comune

"Ebrei peggio di Hitler". Questa frase antisemita è apparsa ieri mattina a Ponte Buggianese, sui cartelloni della pubblicità elettorale per le elezioni regionali. La scritta ha destato profondo sdegno tra la cittadinanza, suscitando una condanna ufficiale da parte dell’amministrazione comunale. È stato senza dubbio il peggior modo possibile per esprimere solidarietà al popolo palestinese, paragonando tutti gli israeliani, per la gran parte estranei ai fatti di Gaza, a un dittatore che ha scritto le pagine più nere del Novecento. Marco Biagini, assessore alla polizia municipale, interviene a nome di tutta l’amministrazione. "La scritta apparsa a Ponte – sottolinea – è da condannare, senza esitazioni, perché quando viene deturpato qualcosa che appartiene alla collettività, non é mai corretto. Esistono decine di modi per esprimere il proprio libero pensiero. Il secondo motivo, notevolmente più importante, è la generalizzazione che viene fatta, accusando un intero popolo (che per la maggior parte non ha responsabilità) di quanto sta accadendo in Palestina, paragonandolo a Hitler".

Secondo Biagini: "Quanto sta avvenendo a Gaza non può che scuotere le coscienze e urge prendere posizione, per stare dalla parte giusta della storia. Come ho fatto più volte, è necessario esprimere con forza la condanna assoluta al governo di estrema destra israeliano guidato da Netanyahu (per lui la similitudine espressa non è così inappropriata), che sta compiendo un vero e proprio genocidio e pulizia etnica in Palestina. Il silenzio é complicità, senza se e senza ma. Nulla può giustificare nuove ondate di antisemitismo, ma altrettanto nulla, assolutamente nulla, può giustificare quanto sta avvenendo nel silenzio di tanti, al popolo palestinese". La notizia delle scritte antisemite sui cartelloni elettorali a Ponte Buggianese ha subito fatto il giro della Valdinievole e della provincia di Pistoia, destando unanime condanna.

D.B.