Falco nuovo pm. Focus sui reati del codice rosso

Si chiama Federico Falco, ha 36 anni, è fiorentino, ed è il nuovo pm in forza alla Procura di Pistoia. Falco viene dalla Procura di Grosseto, dove ha svolto il suo primo incarico, occupandosi principalmente dei reati del codice rosso. Un settore che continuerà a seguire anche a Pistoia, dove lo stesso procuratore capo Tommaso Coletta aveva sottolineato il grande carico di lavoro che i suoi uffici hanno sostenuto negli ultimi anni.

Sono aumentate negli ultimi anni a Pistoia le denunce e i fascicoli aperti. I reati del codice rosso sono quelli legati alla violenza di genere e familiare, tra cui maltrattamenti, stalking, violenza sessuale, revenge porn, e l’introduzione di fattispecie come la costrizione al matrimonio o la deformazione del viso.

I procedimenti per reati di violenza di genere (femminicidio, delitti sessuali, stalking e maltrattamenti) sono stati ben 583 in un anno, dal giugno del 2023 al luglio 2024, con notevole aumento rispetto all’anno precedente in cui ne vennero iscritti 520, ha un significato ben preciso. Un dato interessante è il numero delle ordinanze cautelari, che sono state chieste ed emesse, in relazione a questi reati. Sono state 137: 54 per divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, 30 per arresti domiciliari, 23 per custodia cautelare in carcere, 19 per allontanamento dalla casa familiare, 8 per obbligo o divieto di dimora, 3 per obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Una risposta importante che dà la misura del lavoro messo in campo.

M.V.