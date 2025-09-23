Indice di sportività. Attività fisica e impianti sono ancora da potenziare

PISTOIASegnali di crescita per il mondo dello sport nella nostra provincia: il tutto corrisponde a cinque posti guadagnati, passando dal 54° al 49° nell’ "Indice di sportività" pubblicato da "Il Sole 24 Ore". Un passo in avanti piccolo, è vero, ma che comunque consente al territorio, fra le numerose voci che compongono la graduatoria, di finire nella parte sinistra della classifica ovvero, per dirla alla sportiva, essere comunque nel gruppo dei più bravi. L’aspetto migliore? I risultati, e la presenza, ottenuti nel mondo della pallacanestro che valgono il sesto posto a livello nazionale e il primo assoluto in Toscana. Un segnale eloquente, visto il ruolo che rivestono le quattro squadre attualmente presenti fra A2 e B in particolar modo, di quanto il movimento sia radicato e che, finora, riesce a rimanere davanti al calcio. Pistoia, con il suo indice a 381,71 (in testa c’è Rimini a quota mille) è subito alle spalle di Alessandria e davanti a La Spezia mentre a livello regionale si posiziona al sesto posto. Una graduatoria guidata da Firenze che è medaglia d’argento a livello nazionale la quale batte in maniera importante Livorno (25°) e Pisa (27°): la maggior parte delle province toscane, in questo "Indice 2025" riescono a crescere in maniera significativa rispetto a quanto fatto registrare dodici mesi or sono con l’unico territorio che inverte la tendenza che è Prato scivolata al 74° posto accusando un -20 piuttosto pesante.

Pistoia, invece, oltre che ai cugini lanieri si mette davanti anche a Massa (61°), Arezzo (65°) e Grosseto (85°). Entrando nel dettaglio dei singoli ambiti che compongono tutta l’indagine, questi sono i risultati ottenuti da Pistoia: 53° posto per struttura sportiva, il peggiore è il 61° per sport e società mentre si sale più in alto per sport di squadra (46°) e individuali (36°). La miglior voce, come detto, è il 6° posto assoluto per il basket negli sport di squadra in una classifica che, in Italia, è guidata da Trieste davanti a Bologna, Alessandria, Venezia e Cremona: non solo riferimento all’attività delle squadre principali ma anche alla vocazione ad organizzare tornei nazionali e internazionali.

C’è un’altra disciplina che rende grande la nostra provincia ed è il ciclismo che si colloca al 10° posto assoluto in Italia per società e risultati degli atleti nel biennio 2023-24. Il terzo miglior piazzamento, in assoluto, è quello relativo all’11° posto in tema di investimenti nello sport ovvero finanziamenti che sono stati intercettati fra ambiti pubblici e privati in merito ai progetti Pnrr fra il 2021 e il 2025. mentre è al palo per l’attrattività nell’ultimo quadriennio di eventi nazionali e internazionali.

Sempre in ottica positiva, si segnala anche il 17° posto per i motori e il 22° per gli sport invernali denotando una positiva attività anche per le nostre stazioni di Abetone e Cutigliano-Doganaccia. Passando, invece, alle voci particolarmente negative, c’è il 78° posto su scala provinciale per impianti ed eventi legati al turismo sportivo, mentre il mondo dilettantistico del calcio regala, si fa per dire, soltanto l’80° posto in una graduatoria toscana guidata da Arezzo mentre il 94° posto legato a tutti gli altri sport di squadra fa capire come, in generale, lo sport di squadra non stia vivendo un momento positivo. Resta, infine, un’ultima curiosità: Pistoia e provincia sono agli ultimi posti in Italia, 96° per la precisione, per avere in casa media e giornalisti sportivi.

Saverio Melegari