Pistoia, sgominata banda di ladri di supermercati: quattro arresti

Pistoia, 23 settembre 2025 – Con l’operazione “Pit Stop” la polizia stradale di Pistoia ha smantellato una banda specializzata in furti e ricettazione. Quattro persone, residenti tra le province di Pistoia e Napoli e con precedenti specifici, sono state arrestate dopo un’indagine coordinata dalla procura della Repubblica e culminata nell’emissione di misure cautelari da parte del gip.

Un frame del video della polizia in cui si vede un furto in atto

Gli investigatori hanno ricostruito almeno una decina di colpi messi a segno tra Pistoia, Lucca e Grosseto. Il gruppo utilizzava un’auto a noleggio per muoversi quotidianamente e agiva secondo un copione ormai collaudato: le vittime, spesso anziani o persone fragili, venivano individuate nei parcheggi dei centri commerciali o nelle aree di servizio autostradali. Mentre i clienti erano intenti a riporre la spesa, i ladri rompevano i finestrini o approfittavano di piccoli momenti di distrazione per impossessarsi di borse e portafogli. Una volta sottratti i documenti bancari, riuscivano poi a utilizzare bancomat e carte di credito per prelevare denaro.

Determinante, per risalire agli autori, è stato un episodio avvenuto lo scorso aprile nell’area di servizio di Serravalle Sud, sull’A11. Grazie alle telecamere di sorveglianza e a mirati servizi di pedinamento, la polizia ha individuato la vettura utilizzata e collegato i quattro indagati a una serie di raid predatori avvenuti nei mesi successivi.

Le tecniche usate dai malviventi erano tanto semplici quanto insidiose. In alcuni casi lasciavano socchiusa la portiera posteriore dell’auto della vittima, così che la chiusura centralizzata non scattasse. Convinto di aver messo in sicurezza il veicolo, il proprietario si allontanava, mentre i ladri avevano campo libero per aprire il bagagliaio e portare via borse e oggetti di valore. In altre occasioni, bastavano pochi secondi di disattenzione – ad esempio per riportare il carrello della spesa – perché riuscissero ad asportare la refurtiva con estrema rapidità.