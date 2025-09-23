Open day sui servizi comunali e la sostenibilità

"In Comune" è un open day dei luoghi, progetti e attività per una città sostenibile. Quella in programma sabato e domenica è la prima edizione. Un appuntamento pensato per avvicinare il municipio alla comunità e offrire a cittadini e famiglie l’occasione di entrare in spazi solitamente poco accessibili, conoscere da vicino alcune iniziative, scoprire come prende forma, giorno dopo giorno, il lavoro degli uffici al servizio della città. L’iniziativa – viene spiegato – intende raccontare la città mostrando come l’impegno quotidiano di uffici e servizi si traduca in azioni concrete per migliorare la qualità della vita collettiva. Sarà, quindi, un’occasione per capire meglio come vengono utilizzate le risorse pubbliche, e conoscere da vicino le scelte che disegnano il futuro della città.

Si comincia sabato alle 15 in piazza del Duomo con "Viaggi in città", percorso didattico per scolaresche e famiglie a cura della Polizia Locale e di Alia Plures; alla stessa ora, nella piazzetta delle Scuole Normali, sono in programma due visite guidate alla chiesa di San Jacopo in Castellare. Poi il Giardino Volante ospiterà attività dedicate all’arte e alla sostenibilità, e a seguire ci saranno le visite alle mura storiche. Al Parco della Rana ci saranno invece dimostrazioni cinofile della Polizia Locale e laboratori di compostaggio.

La domenica comincerà con la visita guidata dedicata all’edilizia sostenibile, mentre zona di Belvedere sarà animata dal mercatino "Svuota cantine". Nel pomeriggio il Civico 569 a Bottegone diventerà spazio di inclusione e creatività. In mezzo laboratori e divertimento.