Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Pistoia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sondaggio elezioni ToscanaCorruzioneSagre ToscanaMuore a 17 anniPaesi da visitare: UmbriaCocaina
Acquista il giornale
CronacaLa Polizia con le scuole contro il cyberbullismo
21 set 2025
LINDA MEONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pistoia
  3. Cronaca
  4. La Polizia con le scuole contro il cyberbullismo

La Polizia con le scuole contro il cyberbullismo

Il progetto di alfabetizzazione digitale riguarda tutta la Toscana

Eva Claudia Cosentino

Eva Claudia Cosentino

Formazione mirata rivolta a dirigenti scolastici e docenti delle scuole di ogni ordine e grado per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Ovvero, tutta quella serie di nozioni e indicazioni che consentono di riconoscere in anticipo segnali di quei fenomeni e così contrastarli al meglio. Si pone di fornire una vera e propria cassetta degli attrezzi il progetto di alfabetizzazione digitale degli Istituti scolastici della Toscana nato dalla collaborazione tra il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Toscana e l’associazione Riaccendi il sorriso, con il patrocinio di Regione Toscana e il supporto Ufficio Scolastico Regionale. Città pilota sarà Firenze, con a seguire tutte le altre città toscane compresa Pistoia che verranno coinvolte una dopo l’altra entro la fine dell’anno, tutte consapevoli dell’importanza della sicurezza digitale e del benessere psicofisico degli alunni. Obiettivo del Centro Operativo è quello di rendere internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, promuovendo la diffusione della cultura digitale nel contesto scolastico e, quindi, un uso positivo e consapevole degli strumenti digitali.

"L’accesso al web e ai social media da parte dei minorenni rappresenta una delle più grandi sfide del nostro tempo – commenta la dirigente del Centro Operativo per la sicurezza cibernetica Eva Claudia Cosentino -. Questo progetto intende proporre interventi concreti a livello regionale, sulla scorta dell’evidenza che, per prevenire e far fronte ai rischi connessi all’uso delle nuove tecnologie, è indispensabile non solo aumentare le strategie di auto-protezione delle potenziali vittime, ma anche agire nella direzione di un progressivo rafforzamento delle sinergie tra gli adulti di riferimento". "Questo progetto – aggiunge la presidente di Riaccendi il sorriso, Rosaria Sommariva - rappresenta un supporto fondamentale per una scuola che sappia riconoscere e affrontare problematiche legate a un uso scorretto delle apparecchiature digitali da parte dei giovani. Saper riconoscere le avvisaglie è essenziale. Siamo orgogliosi di contribuire a creare una rete di adulti formati e attenti, capaci di accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita sicuro, responsabile e sereno".

L.M.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata