Addio alla professoressa Dominici. Aveva insegnato in tre scuole

Agliana, 22 settembre 2025 – Da una ventina di giorni era ricoverata all’ospedale fiorentino di Careggi, dove si è spenta sabato sera. Grande il cordoglio nella comunità aglianese appena la notizia si è diffusa. Fulvia Dominici aveva 63 anni ed era molto conosciuta e amata. Era stata a lungo docente d’inglese nelle scuole di Agliana, dalla scuola primaria, alle secondarie di primo e secondo grado. Fulvia Dominici ha contribuito all’istruzione di tantissimi alunni della scuola primaria Gianni Rodari, dell’istituto superiore Aldo Capitini e della scuola media Bartolomeo Sestini.

Prima di dedicarsi all’insegnamento nella scuola pubblica, da studentessa universitaria, si era impegnata per offrire ripetizioni agli scolari, dalle elementari alle superiori. Fulvia era molto competente e appassionata nella sua professione di insegnante, una dedizione che però aveva dovuto abbandonare per ragioni di salute. La notizia della sua scomparsa ha rattristato tantissime persone, da chi l’aveva conosciuta da sempre, condividendo con lei i momenti allegri e spensierati dell’infanzia e della giovinezza, ai tanti amici di famiglia.

Moltissimi gli attestati di cordoglio sui social, a partire del sindaco di Agliana Luca Benesperi che, a nome di tutta l’amministrazione comunale, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia. Fulvia lascia nel dolore il padre Virgilio (molto conosciuto ad Agliana per l’impegno nella comunità e come autore di testi per salvare la memoria locale), il fratello Fulvio, il nipote Giacomo e tutti i familiari, parenti e amici. Fulvia era anche un’appassionata lettrice e una donna con vasti interessi culturali.

Ringraziano commossi per le tante espressioni di affetto i familiari: “Ringraziamo tutti quelli che ci sono stati vicini – dice Fulvio –. In particolare ringrazio la mia compagna”. La salma di Fulvia Dominici arriverà alle cappelle del commiato della Misericordia di Agliana nella tarda mattinata di oggi, lunedì 22 settembre. I funerali si svolgeranno domani, martedì 23, alle 14.30, nella chiesa di San Niccolò.

Piera Salvi