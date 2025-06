La città piange Rosini. Imprenditore del mobile: "Un riferimento per tutti"

Si svolgeranno domattina, lunedì 30 giugno, alle ore 10, nella chiesa di Santa Maria Assunta, i funerali dell’imprenditore Franco Rosini. Da ieri, e per tutta la giornata di oggi, la camera ardente è allestita nelle cappelle del commiato della Misericordia di Quarrata, in via Brunelleschi. Rosini aveva 68 anni ed era malato da qualche tempo. Ha affrontato la malattia con determinazione e coraggio, ma non ha vinto la sua guerra. Rosini era una figura di spicco, e di riferimento, nel settore del mobile imbottito in cui ha profuso, nel tempo, tutta la sua competenza e la maestria, realizzando manufatti di grande pregio. Con il fratello Giuliano, scomparso un anno fa, aveva dato vita all’azienda all’inizio degli anni Settanta, epoca in cui conobbe una grande espansione con una quarantina di dipendenti. Anche gli altri due fratelli di Franco, Adriano e Roberto, sono imprenditori, con la Flag, nel settore del mobile imbottito. Franco Rosini lascia i figli Lorenzo, sempre al suo fianco, e Sara. "Apprendo con grande dolore della scomparsa di Franco Rosini – scrive il sindaco Gabriele Romiti –. Era un imprenditore ammirevole, lungimirante e capace di portare alto il nome di Quarrata nel mondo grazie alla sua visione imprenditoriale che gli ha permesso di partecipare alla storia della nostra città del mobile. Con la sua azienda ha dato e sta dando tanto al nostro territorio al quale, sono sicuro, mancherà moltissimo. A nome mio, dell’amministrazione e di tutta la nostra comunità le mie sincere condoglianze alla famiglia di Franco e all’altra sua grande famiglia, quella dei dipendenti della sua azienda".

Daniela Gori