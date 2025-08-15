Pistoiese sul grande palcoscenico. Oltre duemila spettatori per il Pisa

di Michele FloriPISTOIATutto è bene quel che finisce bene. Giorni, anzi settimane, di preparativi, non solo per Pistoiese e Pisa, le società impegnate in campo, ma anche per la macchina organizzativa e per l’ordine pubblico. Un appuntamento di cartello in cui tutto alla fine è filato liscio come l’olio. A partire dalle ore che hanno preceduto la sfida del Melani, col presidio delle forze dell’ordine dispiegate già all’uscita del casello autostradale di Pistoia. Controlli che si sono poi naturalmente estesi anche nelle principali arterie cittadine nei pressi del Melani. Un lavoro di squadra perfettamente riuscito che ha fatto da preludio allo spettacolo andato in scena sugli spalti e nel rettangolo verde.

Più di 2100, stando alle informazioni giunte dalla biglietteria, i paganti presenti in uno stadio colorato principalmente d’arancione, anche se non è mancata la presenza del tifo pisano con oltre 600 biglietti venduti. E così, dopo i primi minuti ’ silenziosi’, le due curve hanno iniziato a intonare cori e incitamenti nei confronti della propria squadra. Il tutto con il massimo rispetto e senza alcun episodio di tensione né prima né durante la partita. Tanti applausi anche dalla tribuna per Andreucci e i suoi ragazzi, che hanno ringraziato il pubblico a fine gara concedendo saluti sotto ogni settore. Il momento più emozionante del caldo, ma non troppo, pomeriggio arancione è stato il rigore calciato e segnato da Pinzauti alla mezz’ora del secondo tempo proprio sotto la Nord. Un abbraccio’ a distanza’ ma comunque di grande potenza e vigoria ha travolto l’attaccante arancione, già beniamino della folla nella scorsa stagione, e tutti gli altri in maglia Olandesina.

Un momento di unione e attaccamento ai colori che riprende il clima di enorme entusiasmo che c’è intorno alla Pistoiese fin dall’inizio del raduno. L’importante campagna acquisti operata dal diesse Taibi ha fatto avvicinare ulteriormente avvicinare la tifoseria alla squadra. A testimoniare la voglia di calcio che è tornata a fare da padrona in città c’è anche il dato della campagna abbonamenti. Ad oggi sono oltre 600 le tessere staccate, un numero piuttosto buono considerando che siamo a metà agosto e che manca ancora più di una settimana al termine della prima fase, quella coi prezzi maggiormente vantaggiosi in tutti i settori del Melani.

Passata la breve sosta di Ferragosto, la Pistoiese raccoglierà le forze per le amichevoli da affrontare in vista dell’esordio ufficiale previsto il prossimo 31 agosto. Una prima partita interna in cui gli arancioni potranno contare sul supporto del pubblico, che quest’anno dovrà davvero essere il dodicesimo uomo in campo.