Stadio: dal Comune via libera per la definizione della convenzione ponte con il Pisa

Pisa, 11 giugno 2025 – La giunta comunale ha approvato una delibera che avvia il procedimento per una nuova assegnazione da parte del Comune di Pisa al Pisa Sporting Club dello stadio comunale Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani.

Questa decisione si inserisce nel percorso già avviato nei mesi scorsi, in vista della scadenza della convenzione attualmente in vigore, fissata al 31 luglio 2025. Il nuovo contratto avrà carattere transitorio e potrà essere considerata, a tutti gli effetti, una convenzione “ponte”, volta a garantire la continuità dell’utilizzo dell’impianto da parte della squadra cittadina. Nell’ambito del compendio immobiliare dello stadio, l’amministrazione ha inoltre avviato il percorso per il recupero della cosiddetta ex Casa del Custode, attualmente esclusa dal contratto.

“Con questa delibera - dichiara il sindaco Michele Conti - proseguiamo un percorso amministrativo costruito nel tempo, nell’interesse della città e con l’obiettivo di garantire le condizioni necessarie alle esigenze della squadra di calcio della città in Serie A. Abbiamo operato in stretta sinergia con il Pisa Sporting Club, attraverso un lavoro costante improntato al dialogo e alla condivisione. Il nuovo contratto di affitto lo consideriamo 'ponte' in relazione alla prospettiva da parte del Pisa Sporting Club, di una proposta progettuale per la riqualificazione dello stadio, che avvierà un diverso iter amministrativo basato sulla legge stadi. È stata riconfermata la volontà di recuperare anche all’ex Casa del Custode, per la quale l’amministrazione si sta adoperando per il rientro nella disponibilità pubblica. L’immobile in futuro, ad esempio, potrà rispondere alla proposta dell’Associazione Cento per la realizzazione di un museo dedicato alla storia del Pisa, patrimonio collettivo della nostra comunità”.

Adesso gli uffici comunali e il Pisa Sporting Club dovranno condividere e firmare il contratto, entro il mese di luglio, per l’utilizzo regolare dello stadio nella prossima stagione nel campionato di Serie A, in linea con la delibera di indirizzo adottata dalla Giunta lo scorso 3 aprile.