Arezzo, 24 dicembre 2019 - Tripletta di appuntamenti questa settimana con la nuova edizione del Toscana Gospel Festival, la rassegna natalizia che coinvolge tutto il pubblico toscano. Il programma della ventiquattresima edizione è intenso e vedrà un susseguirsi continuo di concerti fino a mercoledì 1 gennaio. Darnell Moore & The Gospel Chorale saranno giovedì 26 dicembre alle 21.15 alla Torre di Marciano della Chiana. Cresciuto nell’ambiente ecclesiastico, essendo il padre un pastore della Chiesa Anglicana, Darnell comincia subito ad interessarsi alla musica e al canto religioso. All’età di diciassette anni diventa direttore del coro della chiesa “Greater Refuge Ministries” di Washington, DC. Un talentuoso musicista, cantante, produttore e compositore di brani originali, Darnell in questo momento è uno dei direttori di musica alla Chiesa Inter-Denominational di Washington, DC. Ha creato un gruppo ridotto pronto a seguirlo in tour a livello nazionale e internazionale, presentando oltre al repertorio standard anche numerose sue canzoni originali già presenti nelle grandi piattaforme commerciali della musica gospel. Darnell e The Gospel Chorale durante i loro concerti creano un’atmosfera di venerazione, cantando con potenza vocale e spirituale canzoni che parlano di speranza e fede, esplorando sia canzoni emozionanti e riflessive sia canzoni con un ritmo veloce ed energico, portando un’esperienza completa che solo il gospel riesce a dare. Ingresso libero.

Virginia Gospel Ensemble protagonista venerdì 27 dicembre alle 21.15 al teatro Signorelli di Cortona. Earl Bynum produttore, autore, insegnante torna in Italia con una formazione a sei elementi di coristi selezionati dalla corale The Mount Unity Choir, parte integrante della Mount Lebanon Baptist Church importante chiesa battista della Virginia. Membro del Gospel Announcers Guild of the Gospel Music Workshop of America e della Backstage Committee - GMWA Bynum è uno dei più attivi animatori della scena Gospel della Virginia, organizzatore di convention, stages e workshop. Dopo il successo ottenuto nelle passate tournée, in cui si è esibito in numerosi teatri, chiese ed auditorium italiani ed europei, Bynum propone questa selezione con quattro vocalist, piano, tastiere e batteria, da un coro di oltre cento membri. Con la sua nuova formazione dei Virginia Gospel Ensemble Earl Bynum dà vita ad un perfetto mix di molteplici influenze di Gospel tradizionale, contemporaneo, ed arrangiamenti anche vicini al jazz, sapientemente dosati e proposti con energia e grande maestria. Pastor Ron Gospel Show fa tappa al teatro Petrarca di Arezzo sabato 28 dicembre alle 21.15. Lo spettacolo vede come protagonista l'esilarante Pastor Ronald Hubbard, una delle figure più carismatiche nel panorama gospel internazionale. Accanto al Pastore sul palco sei artisti (cantanti e band), voci potenti e vellutate in pieno stile black. Due ore di musica in cui si inseriscono elementi di umorismo che trascinano lo spettatore in un vortice di sano divertimento. Pastor Ron è conosciuto come “Triple Man”, perché è in grado di cantare, ballare e recitare, ma anche perché è ispirato dalla più forte “Trinità”. Ron è convinto che si possa divulgare la Parola di Gesù Cristo, indifferentemente attraverso produzioni discografiche, palcoscenico o sermone. La sua personalità è straripante, il suo umorismo è esplosivo e contagioso. I suoi studi presso la Interlochen Music Academy e il Cleveland Institute of Music si riflettono nella sua persistenza nell'eccellenza, sia come solista che in gruppo.