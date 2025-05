“L’olio che unisce”: al via la Merenda nell’Oliveta 2025

Arezzo, 6 maggio 2025 – Sabato 10 maggio ritorna la “Merenda nell’Oliveta” che quest’anno ha il sottotitolo “L’olio che unisce”.

Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi ed amati, promossi dall’Associazione nazionale Città dell’Olio di cui la Città di Castiglion Fiorentino ne fa parte da qualche anno. Un evento speciale che invita cittadini e visitatori a rallentare il ritmo, a riconnettersi con la terra, e a riscoprire il fascino discreto del paesaggio olivicolo italiano.

Nel 2025, un anno segnato dalle celebrazioni del Giubileo con il messaggio universale di Pace nel Mondo, l’evento assume un significato ancora più profondo. L’albero di olivo, simbolo millenario di pace e fraternità tra i popoli, ci richiama con forza al nostro ruolo come istituzioni e comunità attive nella costruzione di un futuro più armonioso.

Per questa ragione, il tema della V edizione sarà “L’olio che unisce”, in piena sintonia con il messaggio guida scelto per tutte le attività dell’Associazione nel 2025: “Olivo, simbolo di Pace”. Per i cittadini delle Città dell’Olio che hanno aderito partecipare alla Merenda sarà molto più che gustare l’olio evo e le produzioni tipiche all’aria aperta: sarà un’esperienza di dialogo tra culture, di scoperta di sapere antico e sapori autentici.

Ogni oliveta si trasformerà in uno spazio di condivisione, dove musica, racconti, meditazione, yoga e convivialità daranno vita a una narrazione collettiva dedicata all’olio extravergine d’oliva, alla salute, alla natura, alla bellezza.

“L’olio diventa sia il simbolo dell’incontro tra culture diverse e popoli che vivono in armonia tra loro che dell’unione dei valori come il rispetto e la solidarietà” dichiara l’assessore alla Promozione e valorizzazione Prodotti del territorio, Francesca Sebastiani. Il ritrovo è previsto per le ore 15.30 presso i Giardini Pubblici di piazza Matteotti.