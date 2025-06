Estate a Marciano della Chiana: un nuovo format tra cultura, tradizione e turismo

Arezzo, 20 giugno 2025 – È già iniziata con entusiasmo e partecipazione l’estate di Marciano della Chiana, che quest’anno si presenta con un format completamente rinnovato, pensato per unire tradizione e innovazione, cultura e promozione del territorio.

Il primo appuntamento, “Piacere Marciano”, ha inaugurato la stagione con una giornata di successo che ha segnato l’inizio di una nuova fase. La manifestazione – che si è già distinta per partecipazione e apprezzamento – diventa da quest’anno un evento fisso a cadenza stagionale, dedicato alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e culturali locali.

A seguire, il territorio ha ospitato anche la Chianina Ciclostorica, manifestazione cicloturistica che ha richiamato partecipanti da tutta Italia e anche dall’estero, offrendo loro l’occasione di scoprire la bellezza paesaggistica e l’accoglienza autentica di Marciano della Chiana.

Una delle grandi novità dell’estate 2025 è rappresentata dall’attivazione di un calendario fisso di aperture della Torre di Marciano, autentico simbolo del borgo. In particolare, ogni martedì sera, per tutto il periodo estivo a partire dal 24 Giugno 2025, sarà prevista un’apertura straordinaria serale, pensata per intercettare il flusso turistico che raggiunge il territorio in quella giornata della settimana, tradizionalmente molto frequentata.

Grazie al prezioso contributo dell’Associazione Culturale Scannagallo, i visitatori potranno partecipare a visite guidate che racconteranno la storia del castello e della torre, scoprendo i tesori custoditi all’interno e vivendo l’esperienza unica di ammirare il tramonto sulla Valdichiana dalla sommità della torre, in uno dei panorami più suggestivi della zona.

Il calendario estivo 2025 si presenta dunque ricco e variegato, frutto della collaborazione tra il Comune e le numerose associazioni locali, che con il loro impegno costante rappresentano un pilastro fondamentale per la riuscita degli eventi e per la promozione del territorio. “Stiamo costruendo un progetto di promozione turistica strutturato e duraturo – dichiara il Sindaco Marco De Palma – partendo dalla ricchezza delle nostre tradizioni e dal valore delle nostre comunità.

Questa estate rappresenta un primo segnale concreto: non solo eventi, ma una visione. Lanceremo ufficialmente il nuovo portale “Marciano della Chiana Experience”, uno strumento digitale moderno, pensato per essere il punto di riferimento per turisti, cittadini e operatori locali”. Accanto al portale, l’Amministrazione introdurrà nuovi strumenti di promozione e comunicazione pensati per raggiungere un pubblico sempre più ampio e diversificato.

In questa direzione, sarà fondamentale il rapporto continuo con gli operatori del settore, che verranno aggiornati costantemente su tutte le opportunità e gli appuntamenti previsti. “È nostra intenzione aprire un dialogo costante con tutte le realtà locali – aggiunge l’Assessore al Turismo Gionata Salvietti – per fare squadra e valorizzare al meglio le potenzialità di Marciano della Chiana. Vogliamo che ogni attività commerciale, agricola, artigianale, ogni agriturismo e struttura ricettiva si senta parte attiva di questo percorso.

Speriamo che questo nuovo approccio possa contribuire a far crescere il nome di Marciano, con una ricaduta economica positiva per tutto il territorio”. “Il nostro impegno è trasformare Marciano in un punto di riferimento del turismo rurale e culturale della Valdichiana – conclude il Sindaco De Palma – e per farlo abbiamo bisogno del contributo e dell’energia di tutta la comunità. Un ringraziamento speciale va a tutte le associazioni, veri motori di partecipazione e protagonisti attivi della nostra estate”.

IL CALENDARIO ESTIVO 2025

Tutti i Martedì dal 24 Giugno – MartediMa’: Visite guidate alla Torre e attività nel Castello con l’Associazione Scannagallo. Apertura serale straordinaria per ammirare il tramonto sulla Valdichiana.

11-12 Luglio – Bisteccata a Badicorte: gusto, tradizione e convivialità.

25-26 Luglio – Suoni dalla Torre: rassegna di Musica Antica all’interno del Festival delle Musiche.

8-20 Agosto – Sagra della Pizza: sapori e comunità.

21-26 Agosto – Festa del Santissimo Crocifisso a Marciano: spiritualità e tradizione popolare.

28 Agosto - 2 Settembre – Festa a Cesa: eventi, musica e gastronomia.

28 Settembre – Piacere Marciano (seconda edizione): turismo, cultura ed eccellenze locali.