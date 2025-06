Sapori e design: show cooking alla Sgrevi per festeggiare l’arrivo dell’estate

Arezzo, 23 giugno 2025 – Uno show cooking in terrazza per festeggiare l’arrivo dell’estate e presentare le ultime frontiere del design di interni.

L’iniziativa è promossa dalla Sgrevi che, alle 18.00 di giovedì 26 giugno, ospiterà nel proprio showroom in via Galvani un evento tra gusto, stile e innovazione, pensato per far vivere un’esperienza immersiva dove i sapori incontrano il design contemporaneo.

La serata, aperta alla partecipazione libera e gratuita di ogni cittadino, sarà organizzata insieme all’azienda tedesca Neff e rappresenterà anche un’occasione di incontro per illustrare le nuove tecnologie per una cucina all’insegna di funzionalità, benessere ed efficienza energetica, con dimostrazioni pratiche e momenti di confronto con esperti del settore.

Il cuore dell’evento sarà lo show cooking dove chef professionisti daranno spettacolo con ricette creative e stagionali con tecnologie innovative come i forni a vapore per la cottura naturale che permettono di mantenere inalterate le proprietà degli ingredienti a favore di un’alimentazione sana e nutriente.

Una particolare attenzione sarà orientata anche all’informazione e alla sensibilizzazione su buone pratiche per la riduzione delle emissioni e la diminuzione degli sprechi. La serata verrà aperta da una visita guidata allo showroom alla scoperta delle ultime novità nel campo del design, terminando con un aperitivo offerto nella terrazza esterna per un ulteriore momento di convivialità e confronto con chef, tecnici, architetti e arredatori.

«La Sgrevi - commenta Paolo Barboncini, direttore dello showroom, - ha da sempre ricoperto un ruolo proposito nel perseguire le evoluzioni dei settori di arredamento e design per guardare al futuro in modo responsabile e consapevole.

Questa missione trova espressione anche in giornate a porte aperte che rappresentano occasioni di sensibilizzazione e informazione, convivialità e condivisione: tra queste rientra anche lo show cooking di inizio estate con una realtà importante come la Neff per ispirare nuovi modi di vivere la casa con attenzione a estetica, funzionalità e sostenibilità».