Torna il “Giugno Terranuovese” e apre con il concert-show di Jerry Calà

Arezzo, 29 maggio 2025 – A partire da venerdì 6 giugno, per tutto il mese, il centro storico di Terranuova Bracciolini tornerà a essere il palcoscenico del “Giugno Terranuovese”, rassegna promossa da Commart e Comune di Terranuova, con l’obiettivo di valorizzare il centro commerciale naturale e rafforzare il legame tra cittadini, attività economiche e territorio.

Un mese all’insegna della condivisione, della cultura, dello shopping e del divertimento, con un programma ricco di eventi per tutte le età, capace di animare le piazze e le vie del centro con musica, spettacoli, mercatini, street food e intrattenimento.

“Il Giugno Terranuovese è ormai un appuntamento atteso e sentito da tutta la comunità – afferma il Sindaco di Terranuova, Sergio Chienni. È un’occasione preziosa per vivere insieme gli spazi del nostro centro, riscoprendo il piacere della socialità e dello stare in piazza.

Ringrazio Commart per l’impegno continuo e per la capacità di proporre ogni anno un programma ricco e diversificato, capace di rendere il cuore della nostra città vivo, accogliente e attrattivo. “Siamo orgogliosi di proporre alla comunità il nostro Giugno Terranuovese, un appuntamento che rappresenta la vitalità del centro commerciale naturale e la voglia di stare insieme – dichiara Laura Salvi, presidente di Commart.

Abbiamo costruito un programma variegato, capace di unire cultura, spettacolo, gastronomia e intrattenimento, coinvolgendo commercianti, associazioni e cittadini”.

La serata inaugurale di venerdì 6 giugno vedrà protagonista in piazza della Repubblica alle ore 21 il concert-show di Jerry Calà, artista che porterà sul palco l’energia della musica anni ’80 e lo spirito goliardico che lo contraddistingue. Dalle 19.00, l’atmosfera sarà già calda grazie alla presenza dei pub di Terranuova, che animeranno la piazza con proposte di food & drink.

A seguire, musica live con le band Stranobakkano e Super Tutto, mentre via Roma ospiterà un mercatino straordinario dell’artigianato e i negozi resteranno aperti per tutta la serata. In piazza Trento spazio anche per i più piccoli, con gonfiabili pronti a far divertire bambini e famiglie (nella serata di venerdì 13 i gonfiabili si sposteranno in piazza della Repubblica).

Il programma prosegue sabato 7 giugno, sempre in piazza della Repubblica, con l’esibizione della Salus Centro Danza, che proporrà uno spettacolo di danza classica, moderna e hip hop. Venerdì 13 giugno cena in piazza organizzata in collaborazione con ASD Terranuova Traiana per festeggiare la permanenza della squadra in Serie D.

Una serata arricchita dalla sfilata di abiti da sposa delle nostre nonne, uno spettacolo musicale e numerose attrazioni per grandi e piccoli: gonfiabili, bancarelle artigianali e giocolieri. Giovedì 19 giugno, alle ore 21, inaugurazione della nuova piazza Canevaro, celebrata con il concerto della Filarmonica G. Verdi di Terranuova. Dal 20 al 22 giugno torneranno i protagonisti del gusto, con i food truck in piazza della Repubblica.

La sera di venerdì 20 sarà animata da una molteplicità di eventi diffusi: stand artigianali in via Roma, spazio giochi in piazza Trento, sfilata di moda a cura di Barucci Abbigliamento in piazza Trieste. La magia sarà garantita dalla presenza di falconieri e giocolieri, che porteranno un tocco di meraviglia tra il pubblico.

La chiusura del mese sarà affidata a un evento molto atteso: venerdì 27 giugno torna la tradizionale “Camminata di notte”, promossa da Commart con la collaborazione della sezione CAI Valdarno. Un’esperienza immersiva nella natura, con partenza dalla Fattoria di Terranuova, passando per la strada delle Carpognane, fino a raggiungere la località Il Piano.

Il rientro in piazza della Repubblica concluderà una serata all’insegna della scoperta e della condivisione.