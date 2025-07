Al via il conto alla rovescia verso “Marcenando - L’arte camminando”

Arezzo, 3 luglio 2025 – Al via il conto alla rovescia per la quinta edizione di “Marcenando - L’arte camminando”. Arte, cultura, natura e solidarietà torneranno a unirsi domenica 21 settembre a Marcena in una giornata di festa che sarà scandita da molteplici iniziative, rinnovando un format ormai collaudato e apprezzato per far vivere e scoprire il piccolo borgo alle porte della città di Arezzo.

L’evento, organizzato dall’associazione Marcenando con la direzione artistica del maestro Alessandro Marrone, è inserito in un progetto di valorizzazione urbanistica e paesaggistica che sta trovando compimento nell’allestimento di un percorso espositivo a cielo aperto diffuso tra vicoli, piazze e campagne che già conta centoventisette opere donate da artisti professionisti o amatoriali ma che è destinato a crescere ulteriormente in occasione dell’edizione del 2025.

Il programma di “Marcenando - L’arte camminando” troverà il proprio cuore nell’inaugurazione di nuove sculture, pitture e installazioni destinate ad arricchire il borgo-museo di Marcena, ma offrirà anche l’opportunità di visitare mostre temporanee di arte e fotografia per creare un connubio tra estetica, creatività ed espressività.

La manifestazione proporrà poi iniziative rivolte alle scuole, laboratori per bambini, camminate artistiche, visite guidate a casa-museo “Gianlorenzo Palazzi”, performance musicali dal vivo, letture poetiche itineranti e degustazioni di prodotti locali, andando a offrire un’esperienza immersiva e partecipativa per coinvolgere residenti e visitatori di ogni età.

Tutto questo, ribadendo la finalità solidale che da sempre anima le attività di Marcenando: nel corso della giornata, infatti, verranno raccolti fondi che saranno destinati al progetto Mitofusina di Roberto Russo per sostenere la ricerca per la malattia di Charcot-Marie-Tooth di tipo 2A e all’associazione di volontariato Crescere per migliorare la qualità della vita di bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico o del neurosviluppo.

«“Marcenando - L’arte camminando” - commenta Barbara Lapini, presidente dell’omonima associazione, - è un appuntamento dove l’arte diventa uno strumento di incontro, valorizzazione territoriale, rigenerazione urbana, coesione sociale e solidarietà.

La nostra volontà, in quest’ottica, è di fare rete attraverso il coinvolgimento di artisti, studenti, istituzioni, associazioni e aziende che hanno rinnovato il loro sostegno alla manifestazione, condividendo la comune convinzione che la cultura possa essere un volano di sviluppo sostenibile e di crescita per il territorio».