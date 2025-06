Allo Spazio cura la presentazione del libro “disimparare” e la visione del film del regista Zagaria Mohamed Alì

Arezzo,10 giugno 2025 – Lo spazio CURA del Comune di Poppi, realizzato in collaborazione con l’Unione dei Comuni montani del Casentino nei locali del vecchio ospedale di comunità, inizia a proporre eventi culturali di qualità che coinvolgono lo stesso centro storico in cui è inserito come luogo in cui “CUriamo la cultuRA”.

Venerdì 13 giugno alle ore 17,30 gli spazi a piano terra dell’immobile, a cui si accede dal ventre pieno di storia e di storie del centro di Poppi, si svolgerà la presentazione di “Disimparare. Politiche, poetiche, immaginazioni altre” Ed. GliOri. All’evento sarà presente la curatrice Giulia Grechi e il critico d’arte Pietro Gaglianò.

Il libro raccoglie le esperienze vive di autori e autrici sulle discriminazioni nelle istituzioni educative e nella società, in tutti quegli spazi in cui si produce, riproduce, comunica un sapere: la scuola, l’università, il museo, lo spazio pubblico urbano e i nostri stessi corpi.

La domanda a cui hanno cercato di rispondere è proprio questa: in che modo possiamo smettere di riprodurre posture e saperi inferiorizzanti nei confronti di persone che la nostra società si rifiuta di riconoscere come soggetti? Nasce da qui l’esigenza e l’urgenza di disimparare, per rendere i luoghi culturali e pedagogici degli spazi sicuri per tutte quelle persone che li sentono come escludenti.

Alla presentazione del libro seguirà l’incontro con il regista Zakaria Mohamed Alì con la proiezione del film “Attraverso il Casentino”, realizzato con la curatela di Pietro Gaglianò, nell’ambito del Progetto Stand Up For Africa 2024 – “Trans Humus. Viaggi, esodi e migrazioni da e verso il Casentino”. Il video, già presentato nel mese di settembre, viene riproposto in una edizione integrata e ampliata.

La produzione del film d’artista di Zakaria Mohamed Ali, giornalista, documentarista freelance, nato a Mogadiscio, è stata l’asse portante del progetto SUFAplus. Zakaria ha una storia straordinaria: ha lavorato come libero professionista in Somalia durante la guerra civile prima di lasciare il suo paese nel 2008 per sbarcare a Lampedusa e poi trasferirsi a Roma, dove vive e lavora.

I suoi film e documentari sono incentrati sul racconto della vita dei migranti, sulle attese nei centri di prima accoglienza, sulle difficoltà e i successi della loro vita in Italia. Zagaria ha accolto la sfida di lavorare sulla composizione sociale e culturale del Casentino che, da sempre, è terra di arrivi e di partenze.

Dante Alighieri è stato forse il primo di questa lunga serie di storie di fughe, esili, viaggi, spostamenti, migrazioni che ci denotano ma anche ci connotano nel profondo. Ma lo spazio CURA è anche apertura e coinvolgimento dell’esterno: dai locali dell’ex ospedale di comunità, l’evento si sposterà nel centro storico con una apericena a cura della Pro Loco Centro Storico di Poppi (Prenotazione gradita 0575 507270-72).

Federico Lorenzoni, Sindaco di Poppi e Presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino commenta: “Lo spazio CURA è uno spazio aperto al paese di Poppi e a tutto il Casentino per la promozione di iniziative fatte per tutti e tutte all’insegna della cultura, la formazione, l’inclusione e l’aggregazione sociale. Ripartire dalla cura mi sembra il modo migliore per ricostruirsi come comunità”.

Lo spazio CURA è un progetto promosso dal Comune di Poppi in collaborazione con Unione dei Comuni Montani del Casentino (Ecomuseo del Casentino e Banca della Memoria) grazie al contributo della Fondazione CR Firenze nell’ambito del Bando “Spazi Attivi”. Partners del progetto: HYmmo Art Lab Associazione Casentino Musica Pro Loco Centro Storico Poppi, Rete D’Appennino.