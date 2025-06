“Pescaiola da vivere”, tutto pronto per l’inaugurazione

Arezzo, 5 giugno 2025 – Sarà la dodicesima cerimonia di inaugurazione per Pescaiola da Vivere, la grande festa del popoloso quartiere aretino organizzata da Confcommercio Firenze Arezzo con il patrocinio del Comune di Arezzo, il contributo della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, di Banca Tema e Pancar Arezzo.

Il taglio del nastro si terrà sabato 7 giugno alle ore 20.00 in via Alessandro Dal Borro, alla presenza del vicesindaco di Arezzo Lucia Tanti, dell’assessore allo sport Federico Scapecchi, del direttore aggiunto di Confcommercio Firenze Arezzo Catiuscia Fei e del presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena Massimo Guasconi.

La festa del quartiere prenderà il via già nel pomeriggio, dalle ore 17, e proseguirà fino all’una di notte: via Alessandro dal Borro, via Benedetto Croce e Largo I Maggio si trasformeranno in un grande villaggio urbano con musica dal vivo, spettacoli itineranti, street food, laboratori per bambini, aree giochi con gonfiabili e animazione, il tutto accompagnato dai negozi aperti fino a tardi e promozioni dedicate.

Nel corso della serata si terranno anche sfilate di moda, balli di gruppo, esibizioni caraibiche e reggaeton, dimostrazioni sportive e momenti di intrattenimento per tutte le età, che coinvolgeranno scuole di danza, associazioni e attività commerciali del quartiere.

Particolarmente attesi i laboratori creativi con la Banda dei Piccoli Chef coordinata da Barbara Lapini, lo spettacolo musicale “Klang on the Street”, il dj set live a bordo di una Fiat 500 vintage, e l’area dedicata alla cena sotto le stelle, con una selezione di cucine locali e internazionali proposta da ristoratori, bar e food truck.