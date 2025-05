Una pedalata dolce nel cuore della Valdichiana con La Chianina

Arezzo, 24 maggio 2025 – Una pedalata dolce nel cuore della Valdichiana per famiglie e per cicloturisti. Il programma dell’undicesima edizione de La Chianina Ciclostorica rinnoverà l’appuntamento con il Percorso Garbato che, con partenza alle 9.00 di domenica 8 giugno da Marciano della Chiana, permetterà di vivere una mattinata tra sport, sapori, convivialità e scoperta lenta del territorio in sella a ogni tipologia di bicicletta: city bike, mountain bike, bici pieghevoli, gravel o e-bike.

Questa iniziativa sarà collaterale alla vera e propria manifestazione di ciclismo storico con l’obiettivo di proporre un’esperienza inclusiva per ogni età e ogni livello di preparazione, promuovendo uno stile di vita attivo e sostenibile.

Il Percorso Garbato sarà sviluppato su circa venti chilometri prevalentemente pianeggianti tra campi coltivati, strade bianche e scorci rurali, fino a raggiungere la suggestiva fattoria di Brolio dove i partecipanti saranno accolti da un ricco ristoro a base di specialità enogastronomiche locali, per una pausa all’insegna della convivialità e dei sapori della tradizione.

Questa tappa sarà in comune anche con i tre percorsi della ciclostorica e offrirà un momento di incontro tra i partecipanti delle diverse iniziative, proponendo un’ulteriore occasione di scambio e di condivisione prima di tornare sui pedali per chiudere l’anello cicloturistico con il ritorno a Marciano della Chiana.

Il borgo della Valdichiana sarà infatti al centro di una vera e propria festa del ciclismo storico che, da venerdì 6 a domenica 8 giugno, troverà il proprio cuore ogni sera alle 19.00 con l’attivazione degli stand gastronomici in piazza per cenare con prodotti e piatti tipici di una terra ricca di sapori come la Valdichiana, spaziando dalla chianina ai pici all’aglione o al cinghiale.

Il tutto, accompagnato dalla musica dal vivo di band del territorio che permetteranno di vivere un viaggio nei brani italiani di ieri e di oggi per cantare, ballare e divertirsi sotto le stelle. «Il Percorso Garbato - commenta Roberto Apolloni, presidente de La Chianina Asd, - sarà un’occasione per riscoprire il piacere del pedalare senza fretta, immersi nella bellezza del paesaggio toscano e con soste golose dedicate ai sapori tipici della tradizione locale.

Questa possibilità è un’alternativa alla ciclostorica tradizionale, pensata per chi vuole vivere un momento di sport e scoperta in chiave leggera, ma non per questo meno emozionante.

Sarà un’occasione per condividere il piacere della bici con tutta la famiglia, per avvicinare i più piccoli alla cultura del cicloturismo, per coinvolgere appassionati di ogni età e di ogni livello, per rallentare e godere della bellezza autentica della Valdichiana».