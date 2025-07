A Firenze torna il furgoncino che porta il cinema nei quartieri

Firenze, 2 luglio 2025 - Torna a Firenze il 'Cinema tascabile' con il furgoncino Volkswagen Bulli degli anni Settanta e le sue proiezioni itineranti nelle aree periferiche dei quartieri della città, in piazze e giardini trasformate in arene sotto le stelle. Appuntamento dal 7 al 31 luglio all'interno dell'Estate fiorentina: quattro sere a settimana per 16 film a ingresso libero, tutti con inizio alle 21,30. La selezione di titoli attraversa i generi più amati dal pubblico, dai successi del cinema italiano recente – C’è ancora domani di Paola Cortellesi, Volare di Margherita Buy, Palazzina Laf di Michele Riondino – fino a opere internazionali e d'autore come Green Border di Agnieszka Holland e C’era una volta in Bhutan di Pawo Choyning Dorji. Le proiezioni spaziano tra commedie brillanti, drammi sociali, film sulla memoria e sul cambiamento, storie di amicizia, famiglia e trasformazione personale. Ogni pellicola è pensata per parlare a un pubblico ampio e trasversale, unendo generazioni e sensibilità diverse. Prima proiezione lunedì 7 nel giardino del Centro sociale di Sorgane (Q3) con 'Volare' di Margherita Buy, quindi il giorno dopo in piazza Primo maggio a Brozzi (Q5) con 'Romeo e Giulietta' di Giovanni Veronesi. Il mercoledì il furgoncino si sposta al giardino di Villa Arrivabene (Q2) per Palazzina Laf' di Michele Riondino e infine il giovedì appuntamento in piazza della Crezia a Ugnano (Q4) e 'Dieci minuti' di Maria Sole Tognazzi. In calendario, tra gli altri, anche 'E' ancora domani' di Paola Cortellesi, 'C'era una volta in Bhutan' di Pawo Choyning Dorji e 'Green Border' di Agnieszka Holland. "Le proiezioni - si legge in una nota degli ideatori, Entrarte in collaborazione con l'associazione Quelli dell'Alfieri - spaziano tra commedie brillanti, drammi sociali, film sulla memoria e sul cambiamento, storie di amicizia, famiglia e trasformazione personale. Ogni pellicola è pensata per parlare a un pubblico ampio e trasversale, unendo generazioni e sensibilità diverse". Cinema Tascabile, è stato spiegato, è un progetto di Formazione Entrarte in collaborazione con l'associazione Quelli dell’Alfieri per Estate Fiorentina. Con il contributo di Unicoop Firenze, in collaborazione con Spazio Alfieri.