Eventi Confcommercio, tutto è pronto per altri due fine settimana all’insegna dell’allegria

Arezzo, 29 maggio 2025 – Si attendono due fine settimane di festa ad Arezzo. Merito delle importanti iniziative promosse dalla Confcommercio per mettere al centro la vitalità dei quartieri e il valore del commercio locale: “San Leo da Vivere” e “Pescaiola da Vivere” animeranno infatti due aree strategiche della città, grazie alla partecipazione di decine di attività, imprenditori e residenti in un clima di festa diffusa e partecipazione collettiva.

Le manifestazioni, organizzate con il patrocinio del Comune e il sostegno della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e di vari sponsor, rappresentano un’opportunità concreta per valorizzare il tessuto economico, promuovere l’aggregazione sociale e sostenere il commercio di prossimità.

Ad aprire le danze sarà sabato 31 maggio San Leo da Vivere, che per la sua quarta edizione trasformerà la frazione alle porte della città in un villaggio del gusto, dello shopping e dello spettacolo. L’evento è realizzato anche con il supporto di Banca di Anghiari e Stia e Pancar Arezzo.

Dalle 17 alle 24, negozi aperti, musica dal vivo, street food, animazioni e laboratori creativi per bambini animeranno la regionale 69, via di San Leo e via Donizetti. Ampio spazio sarà riservato alla gastronomia, ai balli e ai momenti musicali, con la partecipazione della Banda dei Piccoli Chef, delle scuole e delle realtà sociali del territorio.

Il taglio del nastro è previsto alle ore 19.15 lungo la regionale 69 alla presenza di vicesindaco del comune di Arezzo Lucia Tanti, dell’assessore allo Sport Federico Scapecchi, e del responsabile del team eventi di Confcommercio Firenze Arezzo Gian Luca Rosai.

A seguire, sabato 7 giugno, sarà la volta di Pescaiola da Vivere, manifestazione ormai consolidata, giunta alla dodicesima edizione. “Queste due manifestazioni – afferma Catiuscia Fei, direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo – rappresentano al meglio il nostro impegno per la promozione del commercio di prossimità. San Leo da Vivere e Pescaiola da Vivere dimostrano come, anche al di fuori del centro storico, si possano costruire progetti forti, inclusivi e identitari.

Dove ci sono negozi vivi, ci sono comunità vive e noi continueremo a investire perché ogni quartiere possa essere protagonista del proprio futuro. San Leo e Pescaiola da Vivere arrivano in scia al successo degli eventi di maggio a Sansepolcro, dove con ‘Primi dei Primi’ e ‘Sansepolcro Food&Street’ abbiamo raccolto risultati molto positivi.

Tutto questo conferma quanto sia importante investire in eventi ben organizzati, condivisi con le comunità locali, e orientati a rafforzare il valore sociale ed economico del commercio.”