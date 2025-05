Arezzo: aspiranti imprenditori si contendono il trofeo Eye

Arezzo, 19 maggio 2025 – Oggi studenti aretini si sfideranno per aggiudicarsi il Trofeo EYE Migliore Idea d’Impresa Arezzo 2025 nel contest del percorso di imprenditoria etica Eye - Ethics and Young Entrepreneurs promosso da Artes Lab APS In gara, team di studenti degli istituti scolastici superiori di Arezzo “Buonarroti Fossombroni”, “Galileo Galilei” e del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II con il Liceo “Piero della Francesca”.

Le loro idee imprenditoriali, saranno presentate dagli stessi autori davanti a una giuria di esperti. La più originale, concreta e realizzabile vincerà il Trofeo EYE Migliore Idea d’Impresa Arezzo 2025. In palio anche tre menzioni speciali.

I vincitori si sfideranno il 5 giugno nella sede della Presidenza della Regione Toscana con i “colleghi” di Eye a Firenze, Pistoia, Siena e Prato per il Trofeo EYE Toscana 2025. Il percorso EYE a Arezzo è realizzato da Artes Lab grazie al contributo del Comune di Arezzo e della Fondazione CR Firenze con la collaborazione del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Sud e dei tre istituti scolastici.

Partecipano - l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo Federico Scapecchi - il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Sud Carlo Municchi - il Vicepresidente di Artes Lab e Avvocato Matteo Forconi - l’imprenditrice e membro della Commissione Education di Confindustria Maria Claudia Sanarelli - l’imprenditore Domenico Alberti - il Direttore di EYE Luca Taddei.