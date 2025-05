Kid Pass Days e Festa della Mamma a Casa Bruschi

Arezzo, 8n maggio 2025 – Fine settimana con visite didattiche gratuite per bambini e ragazzi alla Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo.

Sabato 10 maggio alle 16 in adesione a Kid Pass Days - giornate dedicate alle famiglie per rendere accessibile anche ai più piccoli il patrimonio culturale, storico e artistico di tutta Italia - si svolgerà un’avventura educativa dove bambini e ragazzi avranno l’opportunità di trasformarsi in veri e propri esploratori di Casa Bruschi.

Con l’aiuto di un attore, che vestirà i panni di un curioso esploratore e di mappe, quiz, ed enigmi e grazie al contributo dell’intelligenza artificiale, i giovani visitatori si immergeranno in un percorso che porterà a scoprire storia, arte e antiquariato mettendo alla prova la capacità di osservazione e la creatività.

Ogni esploratore avrà una missione da compiere: scoprire i segreti nascosti nelle opere d’arte, decifrare indizi legati a oggetti storici e risolvere enigmi per comprendere meglio il passato. Al termine della visita, ogni partecipante riceverà l’attestato di Esploratore del Museo Ivan Bruschi. Ingresso gratuito per i minori di 18 anni e famiglie.

Domenica 11 maggio alle 16, per la Festa della mamma, la Casa Museo propone un percorso didattico pensato per bambini e famiglie che, durante la visita, parteciperanno a una speciale "caccia alle emozioni".

In ogni sala, verrà raccontata una breve storia legata a un oggetto del museo che richiama un valore familiare come amore, cura, protezione o creatività. Alla fine di ogni racconto, i bambini riceveranno il “cuore dell’emozione”: un piccolo cartoncino colorato su cui scrivere una parola-chiave o disegnare un simbolo.

Al termine del percorso, i bambini potranno incollare tutti i “cuori” raccolti e inserirli nello “scrigno del tesoro” da regalare alla propria famiglia come ricordo della visita. Ingresso gratuito per i minori di 18 anni, ridotto a € 3 per tutte le mamme.